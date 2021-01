Le Sony Xperia 5 II, ou Sony Xperia 5 «Mark» II comme il faut le dire, a été l’un des derniers leaders du catalogue Sony à arriver sur le marché. Il l’a fait avec Android 10 dans ses veines Mais enfin, c’était à son tour de faire son premier grand saut, et lorsque le mois de janvier a commencé à marquer la dernière ligne droite, Sony a annoncé l’arrivée d’Android 11.

Avec la mise à jour Le correctif de sécurité de décembre 2020 arrive, dans une mise à jour stable, qui arrive sur les deux téléphones en même temps. Comme toujours, la mise à jour sera progressive, donc sa distribution arrivera progressivement.

Android 11 stable pour Sony Xperia 5 II

Le Sony Xperia 5 II est le dernier Le haut de gamme de Sony du passé 2020 Et malgré le fait qu’Android 11 était déjà en circulation depuis quelques semaines, le constructeur japonais l’a commercialisé avec Android 10, promettant une future mise à jour et pas trop loin dans le temps. Maintenant, après avoir surmonté la barrière qui séparait 2020 et 2021, la mise à jour vers Android 11 est déjà en cours, excellente nouvelle pour les possesseurs de ce smartphone.

La mise à jour pèse un peu moins de 1 Go et vient de pair avec Android 11 et le correctif de sécurité de décembre

La mise à jour arrive avec une taille d’un peu plus de 700 Mo, sous le numéro de version 58.1.A.1.178. Avec cette mise à jour vient le correctif de sécurité du 1er décembre, ils sont donc mis à jour sur les mesures de sécurité. La société japonaise n’a pas encore publié le journal des modifications, mais Android 11 pour Sony comprend, entre autres, améliorations majeures des fonctions de l’appareil photo en plus de diverses corrections de bugs et, bien sûr, le bond en avant dans la version du système d’exploitation.

Comme toujours, vous pouvez vérifier si la mise à jour est arrivée à partir des paramètres système, dans la section des mises à jour. L’OTA est progressif, donc s’il ne vous est pas encore parvenu, il ne vous reste plus qu’à attendre quelques jours pour que le déploiement de la mise à jour se termine et atteigne tous les téléphones.

Via | Développeurs XDA

