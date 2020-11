Eh bien oui mes amis, Sony est revenu sur les chiffres verts du marché des smartphones, et pour encourager ce mois d’offres au Japon, il a présenté une édition exclusive de son mobile le plus intéressant: le Xperia 5 II est teinté de violet!

Écrit par Damián García

Dans cette industrie des smartphones il y a des fabricants comme HTC ou Sony dont on attend toujours le meilleur, et c’est que tant les Taiwanais que ceux de Minato, au Japon, nous ont montré qu’ils savent fabriquer des appareils de la meilleure qualité tout en conservant à la pointe du marché.

En tout cas, les deux sont en bas horaires, et bien que HTC ne semble pas le surmonter, il réussit un Sony qui cette année 2020 va à contre-courant ayant des choses à célébrer, en premier lieu le prix du mobile le plus innovant de l’année et en second lieu, ils reviendront enfin gagner de l’argent avec leurs smartphones Xperia pour la première fois en quatre ans.

Et peut-être pour fêter ça, ou simplement pour pimenter les ventes au Japon, votre mobile le plus intéressant pour le prix et les performances recevra une nouvelle teinte violette, qui donne un autre air au déjà beau Sony Xperia 5 II comme nous l’ont montré les collègues de GizmoChina.

Savoir plus7 Innovations mobiles Sony dont personne ne parle

Le terminal évidemment ne change pas la construction, les matériaux ou le matériel, montrant simplement cette teinte violette que Samsung a déjà explorée avec succès sur ses appareils fabriqués avec BTS, le populaire groupe K-Pop, également en violet.

On sait aussi que ce Xperia 5 II sera lancé le 12 novembre au Japon, exclusivement avec un opérateur DoCoMo qui accepte déjà les réservations, et uniquement dans son canal de vente en ligne:

En ce qui concerne l’appareil Sony, qui également vendu en noir, bleu, gris et rose Dans le reste des marchés, il dispose de 128 Go de stockage interne extensible au Japon, d’une connectivité double SIM, Écran OLED de 6,1 pouces et rafraîchissement à 120 Hz plus des lunettes symétriques au lieu de trous d’écran ou d’encoches.

Son design ‘Ambient Flow’ est probablement l’un des meilleurs de l’industrie, et aussi le cœur électronique accompagne un Snapdragon 865 sous le capot avec 8 Go de RAM et l’une des meilleures sections multimédia du marché, Marque Sony et ADN.

Caméra arrière triple avec capteur 12 mégapixels et OIS, téléobjectif et un ultra grand angle allant jusqu’à 124 degrés, avec un autre appareil photo 8 mégapixels pour les selfies avec EIS 5 axes.

D’un autre côté, le son montre des haut-parleurs stéréo, et l’ensemble est complété par un lecteur d’empreintes digitales latéral, NFC, une batterie de 4000 mAh et une charge rapide de 21 W.

Savoir plus: Sony Xperia 5 II (8 Go / 128 Go) Savoir plus: Sony prévient: il est de plus en plus difficile de vendre des mobiles à plus de 1000 euros