2020 restera dans l’histoire comme l’année de la pandémie de COVID-19, irrémédiablement. Et bien que de nombreux secteurs aient été touchés, L’industrie automobile, au point d’inflexion technologique, est sans aucun doute l’une des plus modifiées.

Si il y a un an, nous avons commenté que ce 2020 ça allait être l’année où les grandes marques de combustion allaient se lancer en série et enfin ses modèles électriques devant le phare qui il y a un an était prôné presque exclusivement par Tesla ou des modèles comme la Zoe ou la Leaf, le virage prend encore plus de sens quand on sait, désormais en fin de parcours, comment les ventes se sont déroulées.

Selon une analyse réalisée par le cabinet de conseil Jato Dynamics avec des données de 27 États européens, Septembre de cette année restera dans l’histoire comme le premier de l’ère moderne – Laissant de côté les débuts inconnus de la voiture électrique- dans lequel les véhicules électrifiés ont dépassé les ventes de diesel.

Le graphique qui suit ces lignes parle de lui-même. Seulement par rapport à septembre 2019, les véhicules à essence et diesel ont connu une baisse des ventes de plus de deux chiffres, tandis que l’électrifié (y compris les hybrides électriques légers, rechargeables et purs) ont augmenté de près de 140% dans le même temps.

Dans les données mondiales, ce changement de tendance nous laisse également avec un autre nombre record. Plus de 327000 voitures électrifiées ont été vendues dans ces 27 pays en un seul mois, ce qui signifie que 2 voitures sur 10 vendues ce mois-là n’étaient pas à combustion pure.

Bien sûr, il est pratique de mettre un astérisque dans le contexte de cette année, un cours qui en raison de la pandémie et Les verrouillages ont fait chuter les ventes totales de voitures de près de 30% jusqu’à présent en 2020. Et, aussi, celle du nombre total de produits électrifiés vendus, une majorité – bien que de moins en moins, 53% – sont des hybrides non rechargeables.

La voiture électrique, le seul gagnant de l’année où nous avons à peine roulé

Mais, Dans quelle mesure cette année a-t-elle été aussi positive pour la mobilité électrique que ces données peuvent l’indiquer? Ou, en d’autres termes, les changements induits par le COVID-19 ou l’arrivée de nouveaux modèles et la «normalisation» des modèles électriques ont-ils pesé davantage?

Pour y répondre, nous avons consulté votre impression sur Arturo Pérez de Lucía, Directeur d’Aedive et vice-président d’Avere, les associations pour la promotion des voitures électriques respectivement au niveau espagnol et européen.

<< Le bilan est positif en ce que, malgré les effets de l'enfermement et les conséquences économiques découlant de la pandémie, les immatriculations de véhicules électriques ont continué de croître, tandis que les immatriculations de véhicules thermiques ont affiché une tendance à la baisse ces mois-ci. COVID-19 a permis, entre autres, d’accélérer le degré de sensibilisation des citoyens, des entreprises et des administrations à la nécessité de protéger l’environnement et cela a un effet positif sur tout ce qui concerne l’efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables, la production décentralisée et le stockage d’énergie, et le véhicule électrique est au cœur de toutes ces stratégies », explique Pérez de Lucía à Hipertextual, qui ne le fait pas. Cependant, il remarque que l’une des grandes barrières qui reste à surmonter, et notamment en Espagne, “est d’augmenter les bornes de recharge et leurs installations, ainsi que d’explorer d’éventuelles aides fiscales conformément à la loi sur le changement climatique”.

Diesel, de 50% des ventes en Europe à moins de 25%

Ce changement de tendance est particulièrement important lorsqu’on parle du territoire européen, où le diesel, contrairement aux États-Unis, jusqu’à récemment, son utilisation et sa pénétration étaient plus élevées que l’essence.

Sans aller plus loin, les véhicules diesel représentaient 55% des ventes en 2011, alors qu’ils ne représentent plus que 24,8%. Dans ce contexte, le poids que les scandales comme le “ Dieselgate ” qui a affecté le groupe Volkswagen, connu en 2015.

Au moins, depuis lors, les statistiques montrent comment les véhicules sont entrés dans une nette baisse encore plus prononcée que ceux de l’essence, alors que plusieurs États ont déjà fixé une date claire pour interdire la vente de véhicules à combustion. Le Royaume-Uni a déjà fixé cette échéance à 2030, une date que l’Allemagne gère également, tandis que la France et l’Espagne ont mis 2040 sur la table, bien que toujours sans loi ferme.

Volkswagen, du “ dieselgate ” pour entrer dans la force électrique

Une autre note importante laissée par les statistiques est que, en effet, plusieurs marques issues de la combustion ont commencé à montrer fortement leur tête. Volkswagen en particulier était en septembre avec son ID.3 le troisième modèle électrique le plus vendu du vieux continent avec près de 7900 unités, seulement surpassées par la Renault Zoe et la Tesla Model 3 (respectivement 11 023 et 15 702 unités).

La part est toujours favorable pour la société d’Elon Musk, mais les données d’évolution pas tellement. Plus précisément, les modèles 3 vendus en septembre n’étaient que 5% de plus que le mois précédent, tandis que Volkswagen et Renault ont enregistré des augmentations de 352% et 211% respectivement.

