Comme il est logique, la science-fiction est généralement liée à des histoires futuristes et dans lesquelles des faits technologiques ou sur la nature de l’univers nous provoquent un étonnement monumental. Au cinéma, les propositions sont presque toujours encadrées dans le récit de l’art et du divertissement, non de la divulgation. Mais celui de la minisérie Other Galaxies (2020) C’est une tout autre affaire: quatre épisodes documentaires, réalisés par Daniel M. Smith (Mission to the Sun), Suzy Boyles (Sound Waves), Nigel Paterson, Ben Wilson (The Beginning and End of the Universe) et Tim Lambert (Guns, Germs) et l’acier), dans lequel ils nous montrent comment la vie aurait pu se dérouler sur d’autres mondes.

Cette prémisse exobiologique n’est pas originale car anticipée par une autre minisérie, Extraterrestrial, et le long métrage télévisé Alien Planet (Nick Stringer, Pierre de Lespinois, 2005). Sans oublier que ces travaux et autres galaxies peuvent être liés à la série Wild Future (John Adams, 2002). Mais la vérité est qu’elle n’a jamais été vue aussi éblouissante. Et, en plus de la réalisation de ses cinq réalisateurs, quelque chose lui aura contribué à avoir L’actrice londonienne Sophie Okonedo (Cliquet) narrateur. Et une partition inspirée de Laurentia Editha (Secrets de l’architecture ancienne) et Sylvia Navarro (1969).

Netflix

Une science-fiction populaire brillante

Autres galaxies c’est splendide, en avance sur toutes les avancées visuelles dans le détail et la netteté de la technologie cinématographique au cours des quinze dernières années. Mais aussi en raison d’une planification très opportune, par des cinéastes qui connaissent bien la grammaire cinématographique, et des ressources telles qu’un ralenti suggestif et emphatique. Et pour le imagination réaliste, basée sur la connaissance de la science, au fait, l’horreur du film monstre à lovecraftian. Et la coloration joyeuse de la nature fictive qu’ils nous offrent et dont on ne peut que s’émerveiller.

Il coïncide chez certaines créatures extraterrestres avec d’autres extraterrestres, mais parce que son support conceptuel est le même: l’exobiologie scientifique, qui étudie les possibilités d’existence d’êtres vivants sur d’autres mondes du cosmos. Et encore d’autres galaxies essayez plus fort d’établir des liens entre les animaux et les plantes étonnants que nous voyons et leur habitat et les informations que nous avons collectées sur faune et flore terrestre, leur évolution et leur comportement. Ce qui vous donne un degré plus élevé de vraisemblance et, comme si cela ne suffisait pas, vous découvrez également notre environnement proche.

Netflix

Les énigmes d’un autre monde

Cependant, le mystérieux récit d’Alien Planet, selon le scénario écrit par Peter Crabbe et Steve Eder, maintient mieux l’intérêt car il parvient à nous intriguer à tout moment. Et, si l’on compare à les bugs des trois documentaires, le plus étrange, le plus monstrueux même pour évoquer un film aussi grotesque que The Thing (John Carpenter, 1982) – remake de L’énigme d’un autre monde (Christian Nyby et Howard Hawks, 1951) et avec une préquelle homonyme (Matthijs van Heijningen Jr., 2011) – dans certains cas, ce sont sans aucun doute celles d’Autres galaxies. .

On ne peut que regretter que, dans les sous-titres espagnols du deuxième épisode, l’astrobiologiste américaine Kennda Lynch soit appelée rien de moins qu’un “astrologue”. Comme si elle était une charlatane qui perpétue des cartes astrales et non une scientifique qui étudie l’évolution de la vie existante et possible dans l’univers. En dehors de ce dérapage, d’autres galaxies nous donne son joyau de la couronne dans le dernier chapitre, de loin la plus excitante, non seulement de cette mini-série, mais même de tout ce que la spéculation sur l’exobiologie dans le genre documentaire a donné d’elle-même. Cela doit être clair.

Netflix

