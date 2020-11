Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Xbox Series X, la nouvelle grande console Microsoft C’est pratiquement ici avec nous, il reste un jour à la nouvelle génération de consoles pour son lancement officiel et quand on pensait que l’on savait déjà tout sur la Xbox Series X, quelque chose de curieux a été découvert sur son SSD. Et c’est ce qui a caractérisé cette nouvelle génération de consoles, c’est la réduction des temps de chargement, avec des jeux se chargeant instantanément et une vitesse vraiment nouvelle génération. Ces améliorations de vitesse sont possibles grâce au SSD que possèdent ces consoles, nous avons déjà vu la vidéo de Sony là où ils démontent la PS5, nous pouvons voir que son unité SSD est fusionnée avec la carte mère.

Mais dans le cas de Xbox, il n’y a pas de vidéo dans laquelle ils démontent leur console en détail et on peut voir ses composants. On a dit que son SSD est à haute vitesse, mais il semble que ce ne soit pas tout à fait vrai. Récemment, le YouTuber brésilien Rato Borrachudo a partagé une découverte concernant la carte SSD Series X, dans les images partagées par le créateur de contenu, nous pouvons voir que la console est une NVMe 2230 de Numérique occidental de 1 To.

Ce SSD est attaché à la carte mère, mais pas soudé comme dans PS5, ce qui signifie qu’en cas d’inconvénient ou de panne de la mémoire flash, l’unité peut être facilement retirée et changée sans avoir à tout démonter. Cela signifie un coût inférieur et une plus grande facilité dans les réparations éventuelles par rapport à ses concurrents. PS5, où le changement du SSD interne nécessite de changer la carte mère de la même manière.

Cette unité interne n’est pas haut de gamme, il s’agirait plutôt d’une opération “basique”, puisque selon sa fiche technique, cette carte atteint des vitesses de 2.400 / 1.950 Mo / s. Quelque chose d’assez normal dans la gamme de NVMe qui est sur le marché. Cela ne veut pas dire que Xbox série x a une vitesse inférieure, mais sa vitesse de chargement au lieu de tomber sur son unité SSD, serait donnée par l’architecture de la console et la façon dont elle communique avec l’unité de stockage.

