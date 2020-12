SpaceX attire généralement toute l’attention avec ses capsules Crew Dragon ou son projet ambitieux d’atteindre Mars avec le Starship. Cependant, ce n’est pas la seule entreprise privée impliquée dans la nouvelle course à la conquête spatiale. Boeing, un vétéran de l’industrie aérospatiale, a terminé un test d’atterrissage au sol du Starliner. Avec cette réalisation, la société se rapproche de plus en plus de la réalisation d’un deuxième test orbital et, plus tard, d’emmener des astronautes à la Station spatiale internationale (ISS).

La NASA a annoncé que le Starliner de Boeing avait terminé la campagne de fiabilité du système d’atterrissage du vaisseau spatial. Le test comprenait six vols contrôlés au cours desquels ont laissé tomber la capsule pour évaluer les performances du système de parachute. Dans chaque phase, différentes situations de risque ont été analysées. Pour soulever la capsule à travers le ciel du Nouveau-Mexique (États-Unis), un énorme ballon a été utilisé.

Boeing Starliner dans le test de parachute

Selon Boeing, le Starliner C’est la première capsule américaine conçue pour atterrir sur terre. Pour ce faire, il utilise un système complexe à plusieurs étages de parachutes et d’airbags qui lui permettent d’atterrir en douceur sur un sol solide avec le coffre-fort des astronautes. Vous vous souviendrez sûrement que La capsule Dragon de SpaceX utilise également des parachutes. Cependant, leur mission est différente: ils sont conçus pour les descentes en mer.

Boeing n’a pas encore prouvé que le Starliner est sûr

Si le test d’atterrissage a été un succès, les ingénieurs de Boeing ont encore du pain sur la planche. De l’entreprise, ils ont veillé à améliorer encore la fiabilité du système de descente. Ils se sont également engagés à développer “la capsule de l’équipage orbitale la plus sûre possible”.

Il faut se rappeler qu’en décembre 2019, le Starliner a décollé pour l’ISS, mais n’a pas réussi à accoster en raison d’une anomalie qui a entraîné une consommation de carburant plus importante qu’elle n’aurait dû. En 2021, ils effectueront un deuxième vol orbital pour montrer que ces erreurs ont déjà été corrigées.

