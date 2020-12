Amazon est prêt à rivaliser avec Google Stadia, Nvidia GeForce Now et Microsoft Game Pass: son service d’abonnement aux jeux vidéo commence sa compatibilité avec les appareils Android. Actuellement, Amazon Luna travaille sur une sélection variée de mobiles, bien que pour le moment, il soit exclusif aux États-Unis.

Quel combat féroce le streaming de jeux vidéo, est en passe d’être aussi compétitif que le streaming musical ou les films et séries. Actuellement, il existe trois plates-formes qui offrent leurs services sur les mobiles Android pour donner accès à Des jeux puissants même sur les téléphones basiques. Et Amazon Luna est le service qui aspire à donner beaucoup plus de concurrence: après l’annonce officielle, ladite plateforme a commencé ses tests.

Les téléphones de Samsung, OnePlus et Google peuvent désormais accéder à Amazon Luna

Le service est désormais disponible avec les limitations habituelles de ce type de lancement: uniquement pour les États-Unis. Cela a été corroboré par Amazon dans un tweet, il apparaît également sur la page d’accueil de Luna. Nous aurons toujours la joie de savoir que la plateforme progresse comme prévu.

Pour le moment, trois marques ont obtenu l’avantage de tester Amazon Luna lors de son lancement, du moins officiellement: Samsung, OnePlus et Google. Tant que les utilisateurs se trouvent aux États-Unis et disposent d’un compte Luna actif, ils peuvent télécharger l’application sur leurs téléphones pour profiter de son catalogue. Plus précisément, les mobiles chanceux sont:

Google Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Google Pixel 5) Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 + 5G, Galaxy S20 Ultra 5G et Samsung Galaxy Note 20 OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro 5G, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T Pro 5G.

Les propriétaires des téléphones précédents qui ont ‘Accès anticipé’ d’Amazon Luna peut désormais tester la plateforme de streaming de jeux sur leur Android. Le coût est 5,99 $ par mois, Luna propose des heures de jeux illimitées, se reproduit à un maximum de 1080p et 60 fps (également en 4K bientôt) et permet deux écrans simultanés avec le même compte.

