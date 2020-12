Nous analysons le paysage du jeu en streaming via les téléphones Android grâce à notre expérience de GeForce Now, la plate-forme d’exécution cloud de Nvidia. Très populaire aujourd’hui en raison de versions aussi prestigieuses que Cyberpunk 2077, GeForce Now est un excellent complément pour ceux qui veulent exécutez vos titres déjà acquis n’importe où et n’importe quand.

Profiter d’Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 ou Immortals Fenyx Rising sur un mobile Android semblait impossible il y a quelques années, mais tout a changé avec des plateformes de streaming comme Nvidia GeForce Now ou Google Stadia: les smartphones n’ont jamais été aussi polyvalents. Surtout avec des manettes comme le Razer Kishi: j’ai combiné cet accessoire avec ma collection de jeux informatiques pour étendre ses possibilités grâce à GeForce Now.

Graphiques et histoire inaccessibles dans les jeux mobiles

Il est vrai que les jeux mobiles ont évolué de telle manière que nous pouvons trouver des titres qui sont peu proches de ce que nous pourrions appeler un ‘AAA’, mais il y aura toujours des différences, à la fois dans le qualité des graphismes comme dans l’extension des jeux eux-mêmes. Les développeurs impriment des titres multiplateformes reconnaissables beaucoup plus longtemps, et l’équipe impliquée dans des développements tels que Cyberpunk 2077 est beaucoup plus étendue que dans les jeux mobiles plus grands.

Je teste le système de streaming de Nvidia depuis des années, d’abord sur la tablette Shield, puis sur le lecteur Shield TV avec Android TV. La plateforme a évolué pour rendre l’exécution de jeux dans le cloud aussi transparente que puissante; au point que il n’y a pas de différences notables entre le lancement d’un jeu sur une machine dédiée (console ou ordinateur) et son lancement à distance avec GeForce Now.

Propre bibliothèque de jeux dans GeForce Now

J’ai tendance à combiner toutes les options afin de jouer les exclusivités qui m’attirent pendant que j’ai l’opportunité de choisissez le meilleur prix sur les titres multiplateformes. Cette stratégie m’amène à passer de la console de bureau / ordinateur au streaming, à la fois en utilisant le Shield TV et le téléphone. Cette polyvalence me semble d’une valeur énorme, d’autant plus que l’expérience de jouer avec GeForce Now (GFN) est excellente. Et avec des contrôleurs attachés comme le dit l’expérience Razer Kishi ce n’est guère différent de ce que signifie utiliser une Nintendo Switch, par exemple. Enregistrer les distances car la qualité des graphiques pour le streaming Nvidia est meilleure (notamment en utilisant un compte Founders, qui permet d’activer le lancer de rayons).

Comme je ne consacre généralement pas trop de temps au jeu tous les jours, pendant la semaine J’utilise généralement mon smartphone au lieu d’emporter le jeu sur l’écran du téléviseur ou de l’ordinateur. Il s’agit d’ancrer le contrôleur, de démarrer GFN et de choisir le jeu pour que le jeu soit disponible tel que je l’ai laissé; sans perte de qualité dans les graphiques (GFN a fière allure sur mobile tant qu’il y a une bonne connexion Internet), économie d’énergie (le téléphone consomme beaucoup moins qu’un ordinateur / console et grand écran) et avec l’avantage d’emmener le jeu n’importe où (même avec des données mobiles, même si GFN consomme beaucoup).

Le streaming de jeux vidéo n’est pas exclusif car il se combine parfaitement avec le jeu exécuté sur une machine locale. Il offre simplement plus de façons de profiter des jeux

Combinez le jeu dans les différentes machines disponibles selon le moment, et ne pas être alourdi par le pouvoir Puisque ce sont les serveurs Nvidia qui prennent en charge le travail d’exécution, je pense que c’est fabuleux. Et c’est justement cette combinaison qui favorise le streaming: peu importe la machine que vous possédez, puisque si vous avez un mobile Android, vous pouvez accéder à une bonne partie de vos jeux Steam, Epic Games, Ubisoft Connect ou GoG. J’accumule une bonne collection. Et une partie de celui-ci, je fonctionne sur mobile avec GFN.

La clé: profiter des jeux déjà achetés

Non seulement je combine l’acquisition de jeux avec les différentes machines que je chéris, mais je combine également les deux services de streaming de jeux vidéo pour lesquels je paie: GFN et Stadia. Les deux offrent un qualité, lecture en ligne sans faille tandis que la connexion Internet est bonne, bien qu’ils maintiennent une différence essentielle: Nvidia ne distribue pas de jeux vidéo, bien au contraire de ce que fait Google. Cela permet à GeForce Now de profiter de tous les achats qui ont été effectués dans les magasins informatiques habituels.

Avant d’acquérir un titre, je me demande généralement: où vais-je le jouer? Les jeux sur console comme The Last of Us 2 n’ont qu’une seule option puisqu’il s’agit d’une exclusivité, mais ce n’est pas le cas avec Immortals Fenyx Rising, par exemple. Si je peux en profiter dans la plupart des machines que j’ai, je vérifie s’il est compatible avec GFN (les développeurs n’autorisent pas toujours le streaming de leurs jeux). Et si c’était le cas? Ensuite, je cherche le magasin qui me coûte moins cher, l’Epic Games Store et Steam (ou GoG) proposent des offres avec lesquelles économiser de l’argent sur les jeux multiplateformes.

Si, en plus d’avoir la possibilité d’installer physiquement le jeu sur mon ordinateur, j’ai la possibilité de le diffuser sur mon mobile, pourquoi ne pas profiter de cette polyvalence alors que le prix n’est pas excessivement cher? Le mobile est un écran parfait pour tout support multimédia, y compris des jeux qui ne sont pas spécifiquement conçus pour cet écran. Parfois, il y a des menus qui ne se lisent pas bien ou des textes trop petits. Pour le reste, exécuter les titres sur un ordinateur et les ouvrir sur le mobile avec des applications comme GFN n’implique pas de différences excessives au-delà de la taille de reproduction.

Tous les avantages: GeForce Now présente également des inconvénients

Jouer avec GeForce Now peut prendre beaucoup de temps en raison de la file d’attente

Après avoir utilisé la plate-forme tout le temps, toujours payé pour l’abonnement depuis que je me suis inscrit en tant que fondateur lorsque Nvidia a publié la version stable de GFN, j’ai accumulé des centaines d’heures de lecture sur les appareils Android. Shadow of the Tomb Raider, Control, The Division 2, WatchDogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising … ce sont des jeux dont j’ai beaucoup profité sur mon smartphone. Pourtant, tous ne sont pas des avantages.

Timeouts. Avec le lancement de Cyberpunk 2077, GeForce Now connaît un afflux excessif. Cela se traduit par une augmentation du temps passé dans la file d’attente du serveur, même en payant pour le service; quelque chose qui ne se produit pas dans un jeu exécuté à partir de l’ordinateur ou de la console.

‘Connexions’ depuis les magasins de jeux. Étant donné que Nvidia ne propose pas de jeux à acheter et que ses serveurs exécutent les titres téléchargés depuis les différents magasins, ces magasins doivent être accédés à chaque lancement d’un jeu sur GFN. Habituellement, les données de démarrage sont enregistrées, mais ce n’est pas toujours le cas. Et depuis le mobile, il est quelque peu fastidieux de se connecter en permanence.

Une connexion Internet de bonne qualité est essentielle. S’il y a trop de latence ou si la bande passante est limitée, l’expérience de jeu sera mauvaise.

Paramètres de jeu. Nvidia prédéfinit les jeux, mais pas toujours de la plus haute qualité. Pour ceux qui sont compatibles avec le «Ray Tracing», il est généralement courant de devoir lutter avec les paramètres pour activer le lancer de rayons. Et vous devez répéter l’action à chaque fois que vous continuez le jeu.

Temps maximum en session. Que l’abonnement GFN soit payé ou non, il y a une durée de lecture maximale (six heures ou une heure). La plateforme avertit que la session sera fermée pour donner le temps de sauvegarder le processus. Et vous pouvez toujours continuer à redémarrer le jeu (avec l’attente appropriée pour accéder aux serveurs).

Nvidia ne donne pas de jeux. GeForce Now propose uniquement le streaming, même sur le compte payant. La seule différence entre l’option gratuite et les fondateurs est la qualité maximale d’exécution, la file d’attente et les heures de session. Et il manque que Nvidia donne parfois un jeu aux fondateurs, comme Google le fait avec Stadia.

GeForce Now vous permet également de profiter davantage de vos jeux informatiques achetés apporte des titres aux smartphones qui seraient autrement impossibles à jouer. Il a ses inconvénients, certes, mais aussi des avantages notables. Et, de mon point de vue, c’est une plateforme recommandée pour tous les joueurs expérimentés qui ne veulent pas être ancrés sur une seule machine.