Le Studio Ghubli est, depuis 1985, l’une des grandes références dans le monde de l’animation. Il s’agit du regard sensible qui offre toutes les possibilités qu’offre le genre, mais de sa capacité à raconter des histoires dans des apparences simples aux multiples niveaux de sens.

Ainsi l’arrivée du mythique studio d’animation japonais sur Twitter lors des premiers jours de cette année, a provoqué surprise et émotion chez tous ceux qui sont attentifs à ses mouvements. Le Twitter du Studio Ghibli (@JP_GHIBLI) compte déjà plus de 360000 abonnés, augmentant par milliers presque quotidiennement.

Dans ce qui semble être une stratégie soigneusement planifiée, ses publications incluent une bonne quantité de matériel qui ravira les fans les plus inconditionnels. Ces derniers jours, le récit incluait des vues du haut du bâtiment du studio (le mont Fuji peut être vu depuis le toit du studio), même des photos de diverses équipes utilisées pendant le processus d’animation.

Même le lundi de cette semaine, une curieuse photographie du chronomètre qui mesure la durée des coupes a été partagée, jusqu’à une vue panoramique des planches à dessin qui fait partie de l’équipe de travail pour réaliser les illustrations.

Mais sans aucun doute, l’article le plus populaire à ce jour est une nouvelle illustration que Hayao Miyazaki a dessinée pour inaugurer 2021. L’image fait référence au calendrier du zodiaque japonais et montre un bœuf marchant sur un rat pour marquer l’année. L’illustration a été publiée conjointement avec un article annuel du Nouvel An sur le site Web du Studio Ghibli qui se lit comme suit: «Merci de toujours soutenir Studio Ghibli. La pandémie mondiale de coronavirus, qui se poursuit depuis l’année dernière, n’a pas encore montré de signes de fin … les professionnels de la santé qui se consacrent au traitement des personnes infectées sont engagés dans la pratique médicale indépendamment de la fin de l’année ou du début de an. [Nos] voudrais exprimer [nuestro] respect et gratitude les plus profonds envers eux tous ».

Studio Ghibli: retour au travail

Bien que cela puisse paraître surprenant pour les plus traditionnels, il est probable que l’arrivée sur la plateforme studio s’inscrive dans la promotion de toutes les nouveautés que l’étude apportera pour les années à venir.

Ghibli sortira Earwig and the Witch, qui sortira dans les salles américaines le 3 février, puis au catalogue HBO Max le 5 février. Ce sera le premier film d’animation généré par ordinateur du studio, qui a soulevé une attente considérable des fans et des critiques spécialisés.

Quant au très attendu How Do You Live?, Il comportera une animation dessinée à la main comme tous les films précédents du Studio Ghibli, il est donc peu probable qu’il sortira avant 2023.

Le producteur du studio, Toshio Suzuki, a révélé l’année dernière qu’il restait encore trois ans d’animation pour terminer How Do You Live?. Ce qui signifie que les fans ne verront pas le nouveau Miyazaki pendant un certain temps. Mais cela vaudra certainement la peine d’attendre.

