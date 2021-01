Ce matin, nous vous avons parlé de la fusion de Vicarious Visions de Blizzard, car il semble maintenant que de nouvelles et fortes rumeurs sur le prochain remake du studio soient sorties. Un nouveau rapport du journaliste Jason Scherier révèle le jeu sur lequel ladite équipe a travaillé et ce serait Diablo II.

Faits sur ce remake possible

Diablo II, qui est sorti en 2000 et est sans aucun doute le titre le plus populaire de la franchise, aura un remake par Blizzard’s Team 3. À l’origine, le projet était géré par l’équipe 1. Plus tard, cela a été déplacé vers l’équipe 3 et certains membres de l’équipe ont migré avec lui tandis que d’autres ont malheureusement été licenciés.

Blizzard a déclaré aujourd’hui qu’il absorbait des visions vicariantes. Ce qu’il n’a pas dit: – VV travaille sur un remake de Diablo II

– L’équipe 1, “l’équipe classique” de Blizzard, a été discrètement démantelée l’automne dernier Nouveau de ma part, y compris un aperçu de WC3 Reforged: https://t.co/VGczypoBPi – Jason Schreier (@jasonschreier) 22 janvier 2021

L’équipe responsable de StarCraft II, Heroes of the Storm, StarCraft Remastered et Warcraft 3 Reforged n’existe plus. En ce sens, il semble que Warcraft III: Reforged aurait été le jeu qui a défini le destin de cette équipe puisque sa mauvaise réception et sa faible note Metacritic, la plus basse de l’histoire d’un jeu Blizzard en fait, aurait été la baisse qui a renversé le verre.

En outre, le journaliste Schreier a rapporté sur son Twitter, que ce ne serait pas correctement la faute de l’équipe 1, mais plutôt la mauvaise gestion de Warcraft III: Reforged par Blizzard, souligne même, à partir de documents obtenus par Bloomberg et de témoignages anonymes, que Blizzard a annoncé le jeu en 2018 et en 2019 a commencé avec la pré-vente sans en avertir l’équipe 1, de sorte que la pression est devenue insoutenable et que le jeu est sorti dans un état qui a irrité les fans.

Jusqu’au moment, Blizzard n’a pas confirmé que Vicarious Visions fonctionnera sur le remake de Diablo II, mais selon les rapports et informations qui ont émergé, il semble que ce soit un secret de polichinelle qui est sur le point d’être confirmé. Ce ne serait pas la première fois que vous entendez des nouvelles sur quelque chose lié à Diablo II, mais quand même Il faudra attendre le Blizzcon 2021 pour voir s’ils le confirment.