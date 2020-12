Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le vol d’accessoires et de pièces utilisés dans des œuvres importantes du monde du divertissement est plus courant qu’il n’y paraît et à cette occasion, un symbole de Star Wars était en danger, car un sujet a volé le casque original de Dark Vador, qu’il a volé au Bureau de JJ Abrams.

Abonnez-vous à Disney + – DISPONIBLE ICI

Selon les informations de TMZ, ce matin, un sujet nommé Frank Hebert, 38 ans, a été arrêté par la police à Santa Monica, Californie, après avoir quitté les bureaux de Bad Robot Productions, la maison de production de JJ Abrams, à possession d’un casque Dark Vador et d’un casque Stormtrooper. Selon le rapport officiel, des gardes de sécurité ont capturé Hébert sur le toit de la société de production et par là, il est entré dans le bureau de JJ Abrams, où se trouvait le casque original de Dark Vador utilisé dans de nombreux films Star Wars.

Malheureusement pour lui, le vol a été filmé et bien qu’Hébert ait eu l’intention de sortir par la porte d’entrée avec les deux casques dans un chariot de supermarché, recouvert d’oreillers, il n’y avait aucun moyen qu’il puisse échapper à son crime, alors quelques pas Plus tard, il a été capturé par la police, qui le garde en sécurité et inculpé de vol, ainsi que ceux qui émergeront dans les prochaines heures.

Curieusement, cet événement s’est déroulé dans le cadre de la mort malheureuse de David Prowse, acteur qui a donné vie à Dark Vador, portant le casque dont nous parlons, lors de la trilogie Star Wars originale. Il semble que le côté obscur de la Force n’ait pas permis au voleur de suivre son chemin.

Puisque nous parlons de Star Wars, nous vous rappelons que dans ce lien vous pouvez trouver toutes les informations relatives à Star Wars: Squadrons, le titre le plus récent de la franchise, alors qu’ici vous aurez toutes les informations relatives à Star Wars Jedi: Fallen à portée de main Order, l’un des meilleurs jeux de Star Wars.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source