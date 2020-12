Le Surface Duo arrivera en Europe début 2021

Comme vous le savez déjà, le lancement de Duo de surface de Microsoft était très limité, étant disponible uniquement aux États-Unis. Ceux de Redmond semblent avoir voulu tester la réception de cet appareil avant de se lancer dans un déploiement massif, car son nouveau facteur de forme suscitait initialement des opinions contraires.

Pour l’année à venir, Microsoft veut être plus ambitieux dans le lancement de cet appareil, il a donc annoncé qu’un début 2021 sera lancé au Canada, mais il atteindra également l’Europe, mais uniquement pour les marchés de Royaume-Uni, France et Allemagne.

Cette annonce a été utilisée pour rappeler comment les développeurs se sont efforcés d’adapter leurs applications au format Surface Duo, en prenant comme exemple certaines telles que Spotity, TikTok ou Amazon Kindle.

Pour le moment, il n’y a pas de données sur son arrivée sur d’autres marchés, mais au moins nous les avons déjà plus proches si nous envisageons d’acheter l’un de ces appareils. Bien sûr, plus l’arrivée est tardive, plus ce sera compliqué. Cette année, l’arrivée d’appareils tels que le LG Rollable et le nouveau Galazy Z pliable est attendue, nous devrons donc voir comment l’appareil de Microsoft leur fait concurrence.