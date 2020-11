Coupons et autres coupons de réduction pour la journée mondiale du shopping.

Écrit par JuanMi Guirado

Et un nouveau mois s’accompagne de remises exceptionnelles, et au coin de la rue, nous avons le 11.11, journée mondiale du shopping, où des centaines de magasins sur AliExpress sont ajoutés avec des réductions intéressantes, ceux que vous attendiez presque toute l’année.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer 10 nouvelles offres que vous pouvez obtenir beaucoup moins cher si vous les mettez dans votre panier et les achetez le 11 novembre.

Tu décides.

En attendant, je vous dis que si vous êtes intéressé par un produit et que vous ne voulez pas attendre le 11, son prix continuera d’être très, très compétitif.

Cependant, vous pouvez le laisser reposer dans votre panier et régler une alarme pour le 11/11 à 9 heures du matin (Heure espagnole), lorsque la journée mondiale du shopping du 11/11 commence sur AliExpress.

En outre, il y a des coupons supplémentaires que vous allez adorer.

N’oubliez pas d’ajouter vos produits au panier aujourd’hui et acheter le 11 novembre. Vous pouvez donc profiter de ces super rabais que nous vous présentons.

10 offres technologiques que vous attendiez sur AliExpress

PETIT X3

La nouvelle machine POCO est livrée avec une réduction même lors de son lancement, lorsque son prix est tombé à 199 €.

Aujourd’hui, vous pouvez l’avoir pour seulement 169 €.

Ce POCO X3 est un milieu de gamme premium, avec un excellent processeur Snapdragon 732G, un écran FullHD de 6,67 pouces, un appareil photo principal quad 64 mégapixels, et une batterie qui fait l’envie du marché, avec 5 160 mAh.

Avec le coupon 11112020ES12 vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 12 € pour obtenir ce prix avantageux.

Coupon: 11112020ES12

LG Smart TV 55 pouces

Avoir une bonne télévision dans votre salon en dit long sur vous. Il est temps de renouveler cette vieille télévision à tube, ou cette première télévision à écran plat du début du siècle qui échoue déjà et qui n’est pas capable d’afficher même une résolution Full HD.

Faites le saut vers la nouvelle génération de téléviseurs avec ce LG 55UN80006LA, avec Résolution 4K, processeur quad-core, son Ultra Surround et technologie HDR10 Pro.

De plus, sa consommation est inférieure à celle de nombreux autres téléviseurs, avec un certificat énergétique A +. Une version renouvelé pour ce 2020 avec l’inclusion d’applications pour Smart TV telles que Netflix, Apple TV, Disney + ou Prime Video, entre autres.

Ajoutez-le à votre panier aujourd’hui et achetez-le le 11.

Coupon: une fois30

Nintendo Switch Lite

Les consoles portables ont frappé un toit avec la PS Vita, mais Nintendo a su se plonger dans ce créneau en lançant son Switch et maintenant le Switch Lite.

Une console, cette dernière, qui a déjà été convertie, sur ses propres mérites, dans la meilleure console portable actuelle.

Son prix est réduit à 203 €, spectaculaire compte tenu de la console dont nous parlons.

Tu aurais pu entre vos mains jusqu’à 2000 jeux comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros.

ou Mario Kart, parmi tant d’autres. Jouez localement avec jusqu’à 8 consoles ou en ligne avec un abonnement Nintendo Switch Online.

Coupon: une fois20

Cecotec Conga 1790 Vital

De plus en plus de personnes ont un robot aspirateur à la maison. Le confort qui vous donne, d’une simple pression sur un bouton, le sol de la maison est exempt de poussière et de cheveux, pas trop de choses dans la vie vous donnent.

Ce robot a un Puissance d’aspiration de 2100 Pa, nous pouvons contrôler son fonctionnement avec l’application, cela fonctionne via WiFi et vous aurez un robot 3 en 1– Aspirez, frottez et balayez en même temps.

Avec sa technologie innovante SmartGyro 3.0, votre la navigation sera plus ordonnée pour un nettoyage plus efficace et plus intelligent.

Vous pouvez aspirer à travers ses 3 niveaux de puissance, et cela peut être fonctionnement jusqu’à un maximum de 160 minutes sur une seule charge à 100%.

Coupon: 11112020ES12

Xiaomi Mi Band 5

Depuis la sortie du Xiaomi Mi Band (première version), la même chose se répète chaque année: «Mi Band a été le best-seller de l’année».

Année après année, et amélioration après amélioration, Xiaomi a triomphé sur le marché du smartband. Ce Mi Band 5 arrive pour la journée mondiale du shopping avec un tarif réduit de 16 €, pratiquement au même prix que son prédécesseur.

Cette édition, nous avons un écran AMOLED plus lumineux à l’extérieur, une connectivité Bluetooth 5.0 basse consommation et une série de capteurs qui nous donneront multitude de données de notre quotidien: qualité du sommeil, nombre de pas, calories brûlées, distance parcourue, fréquence cardiaque signifie, etc.

Et ce sera notre compagnon d’activité physique dans et hors de l’eau.

Coupon: MIBAND10

iPhone 11

Nous avons déjà parmi nous les quatre nouveaux modèles de la douzième génération d’iPhone. Cependant, l’iPhone 11 reste l’un des meilleurs terminaux du marché.

Et au-dessus, maintenant il est livré avec une réduction très importante plaçant son prix à 638 € avec le coupon onze onze30.

Le modèle que nous vous présentons monte 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, écran 6,1 pouces Retina HD avec True Tone, double caméra haute résolution et puissance de la puce Apple A13 Bionic.

Vous pouvez enregistrer vidéos à 4K et 60 fps Sans clignoter avec une batterie avec laquelle vous pouvez profiter du streaming vidéo pendant 17 heures d’affilée.

Coupon: une fois30

Moniteur de jeu LG 24 ″

Vous penserez toujours que vous avez besoin d’un nouveau moniteur, ou d’un autre, et celui-ci de LG, dédié au jeu, et cela peut être parfait pour le reste des tâches, c’est réduit à seulement 179 €.

Nous avons un moniteur avec un panneau IPS de 24 pouces, résolution Full HD, rafraîchissement 75 Hz, réponse 1 ms et la technologie FreeSync.

De plus, avec une luminosité de 250 cd / m, vous n’aurez pas de problèmes d’éclairage. Il vous montrera plus de 99% du spectre de couleurs avec Adobe RVB.

N’en doute pas.

Nettoyeur haute pression Kärcher K 2

L’utilisation de nettoyeurs haute pression pour éliminer les saleté coincée à certains endroits et sur certaines surfaces, mais à ce prix, tout le monde peut en avoir un.

Pour seulement 50 €, vous pouvez avoir un nettoyeur haute pression une marque de qualité, avec le coupon 11112020ES5.

Un nettoyeur qui fonctionne à un 110 bars de pression et capable d’émettre un débit maximum de 360 ​​l / h. Vous pouvez en nettoyer 20 m² / h avec cette machine dont le poids dépasse un peu les 3 kg.

Coupon: 11112020ES5

Redmi Note 9S

L’un des rois du milieu de gamme de l’année est bien sûr Xiaomi. Ce Redmi Note 9S fait sensation, avec un processeur Snapdragon 720G, un panneau Full HD de 6,67 pouces avec la technologie DotDisplay, Batterie de 5020 mAh, quadruple caméra de 48 mégapixels et cette version monte 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire.

Tout ça pour seulement 147 € grâce au coupon supplémentaire de 12 € 11112020ES12 que vous pouvez utiliser.

Excellentes performances avec une charge rapide à 18W.

Coupon: 11112020ES12

Xiaomi Mi Scooter électrique essentiel

Xiaomi a fait évoluer ses scooters vers ce modèle qui nous offre un excellent équilibre dans les spécifications qui le rendent parfait pour se déplacer en ville.

Avec cela, vous pouvez voyager un distance maximale de 20 km, en a Freins E-ABS avec disques, Roues pneumatiques de 8,5 pouces, atteint 12 kg de poids et la forme de se plie en seulement 3 secondes c’est génial lorsque vous devez le mettre dans le métro, le coffre de la voiture ou le ranger sous le lit.

Et avec le coupon spécial onze onze vous pouvez réduire son prix jusqu’à 219 €.

Coupon: une fois20

La semaine prochaine vient le Journée mondiale du shopping (11 novembre) où vous ne devriez pas manquer toutes les offres que nous avons préparées pour vous.

N’oubliez donc pas que si vous souhaitez profiter de l’une de ces réductions, ajoutez le produit à votre panier aujourd’hui et attendez le jour 11 pour en acheter prix scandaleux.

Nous avons plus de coupons de réduction

Ne manquez pas votre achat de l’année et échangez l’un de ces coupons supplémentaires qu’AliExpress nous propose d’utiliser de 9h le 11/11 à 9h le 13/11 (heure espagnole).

-3 € d’achats + 30 €: 11112020ES3-5 € d’achats + 50 €: 11112020ES5-7 € d’achats + 70 €: 11112020ES7-10 € d’achats + 100 €: 11112020ES10-12 € d’achats + 120 €: 11112020ES12-20 € d’achats + 190 €: onze onze-30 € d’achats + 290 €: onze onze30