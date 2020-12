Un système d’exploitation raisonnablement sûr. Voici comment il est présenté Qubes ou OS Qubes, un système d’exploitation que vous pouvez télécharger gratuitement et installez sur votre ordinateur. Et le meilleur de tous est que, selon les mots de Edward Snowden, expert en sécurité, «si vous êtes sérieux au sujet de la sécurité, Qubes OS est le meilleur système d’exploitation disponible aujourd’hui. C’est celui que j’utilise et c’est gratuit ».

Vous ne connaissiez peut-être pas Qubes jusqu’à présent, mais Edward Snowden est devenu mondialement connu pour avoir découvert les tenants et les aboutissants de l’espionnage américain. Exilé en Russie, Snowden travaillé pour la CIA et la NSA. Et s’il est à la recherche et à la capture par les États-Unis, c’est pour révéler l’existence de PRISM, un programme de surveillance numérique que la NSA a lancé pour avoir accès aux communications et aux données des géants de l’internet. Sous prétexte de lutter contre le terrorisme et le cyberterrorisme, les services secrets américains ont eu accès aux communications et aux données des banques, des entreprises, des politiciens et de quiconque recourait aux services des entreprises «sur écoute».

Donc, si quelqu’un comme Snowden recommande un système d’exploitation pour protégez votre sécurité et votre confidentialité sur Internet, nous devons prendre votre recommandation au sérieux. De plus, si l’opinion de Snowden ne vous dit rien, de nombreux autres experts ont également fait l’éloge de Qubes, comme Bill Budington du Electronic Frontier Foundation, Vitalik Buterin, créateur de Ethereum o Isis Agora Lovecruft, développeur du Projet Tor.

Qu’est-ce que Qubes?

Basé sur Linux, OS Qubes ou Qubes il pourrait être inclus parmi les dizaines de systèmes d’exploitation Linux que l’on peut trouver sur Internet. Mais il y a de nombreux détails qui le rendent différent. Pour commencer, utilisez le virtualisation xen pour créer des compartiments isolés et sûrs appelés qubes, en cubes espagnols mais avec q.

En fait, ces qubos sont Machines virtuelles pour différentes utilisations et qui sont basés sur d’autres systèmes d’exploitation tels que Fedora, Debian, Whonix et les fenêtres. Les deux premières sont deux des distributions Linux les plus populaires. Windows n’a besoin d’aucune présentation et Whonix est une distribution basée sur Debian qui intègre Tor, un logiciel pour accéder à Internet de manière anonyme.

Mais il y a plus. Chaque fonction spécifique a votre propre machine virtuelle. Un pour stocker vos mots de passe, un autre pour gérer les connexions internet, un autre pour filtrer ces connexions à travers un pare-feu … Il dispose même d’une machine virtuelle dont la seule fonction est de gérer les périphériques externes tels que les clés USB ou les clés USB.

En bref, il s’agit de isoler chaque tâche et processus de l’ordinateur afin qu’aucun d’entre eux n’ait accès au reste. Ou expliqué d’une autre manière, mettez couches et couches de sécurité C’est très difficile pour quiconque souhaite accéder à notre ordinateur ou intercepter nos données.

Avec la sécurité et la confidentialité, Qubes il présente d’autres avantages associés, tels que la possibilité d’utiliser plusieurs systèmes d’exploitation en même temps. En ayant des machines virtuelles préconfigurées, vous n’aurez pas à les configurer ni à installer de systèmes d’exploitation. Tout est Prêt à partir dès le début. Et une fois que vous fermez la machine virtuelle, sera effacé pour ne laisser aucune trace.

La sécurité informatique pour tous

Selon les mots de ses créateurs, «Qubes offre une sécurité utile et pratique aux individus vulnérables et surveillés tels que les journalistes, les militants, les fuyards et les chercheurs». Son but est protéger l’utilisateur de ses propres erreurs, soit par omission, soit par ignorance. Et c’est que tout système de sécurité peut être pénétré par son côté le plus faible, qui est parfois nous-mêmes.

On apprécie qu’un système d’exploitation spécialisé dans la sécurité se concentre sur les utilisateurs qui n’ont pas à savoir manipuler ces outils de sécurité. Cependant, pour perdre votre peur, il existe des vidéos pour en savoir plus sur son utilisation, ainsi qu’un manuel d’utilisation.

En pratique, avec Qubes Tu peux faire n’importe quoi. De l’envoi et la réception d’e-mails à la navigation sur le Web, à la rédaction de documents ou à la lecture de musique ou de vidéo. La particularité est qu’au lieu d’ouvrir des applications individuelles, vous utiliserez des qubes qui agissent comme des intermédiaires.

Machines virtuelles simultanées. En lisant ceci, la première chose à laquelle nous pouvons penser est que vous aurez besoin d’un ordinateur puissant. Qubes fonctionne bien sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les stations de travail et les serveurs. Dans sa liste de matériel compatible, vous pouvez vérifier si votre modèle spécifique est compatible.

Quant à Exigences matérielles, vous aurez besoin d’un PC avec un processeur Intel ou AMD (32 ou 64 bits), 4 Go de RAM et 32 ​​Go d’espace disponible. Cependant, pour que tout fonctionne comme de la soie, il est conseillé d’aller jusqu’à 16 Go de RAM et 128 Go d’espace. Certains exigences acceptables pour les ordinateurs actuels.

