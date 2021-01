L’année 2020 récemment terminée nous a apporté une multitude de nouvelles, la plupart mauvaises, mais aussi certaines bonnes. D’autres, cependant, dépendent de la perception de qui les évalue. C’est le cas de l’approbation de la loi sur l’euthanasie en Espagne. La nouvelle a été une joie pour ceux qui croient que le droit à la vie ne doit jamais minimiser le droit à la mort. À l’autre extrême, c’était une cruche d’eau froide pour ceux qui refusent que quelqu’un puisse mourir avant que l’heure ne vienne vraiment. Les opinions sont respectables, bien sûr, mais une question mérite d’être posée à cet égard. Est-ce que ce dernier penserait la même chose si nous ne vivions pas avec lui tabou de la mort dans notre société?

Contrairement à ce qui se passe dans d’autres cultures, en Occident, c’est un sujet qui est évité, qui n’est généralement pas discuté à moins qu’il n’y ait pas d’autre option. Et cela pose beaucoup de problèmes. Pas seulement pour normaliser des situations telles que l’euthanasie. Aussi parce que parfois cela nous fait vivre dans une situation de anxiété permanente pour ce qui pourrait venir. C’est pourquoi il est si important de briser ces tabous. En supposant que mourir est quelque chose de naturel et qu’un jour le jour viendra pour nous tous, même si nous ne l’aimons pas, cela peut nous aider à profiter davantage de la vie. Et, surtout, ne pas souffrir parce que les autres décident que le moment est venu de mettre fin au tourment que le leur était devenu.

Pourquoi briser le tabou sur la mort est-il si important?

Noelia Fernández Urbano Elle est médecin de famille, experte en soins palliatifs et en urgences et urgences. Elle est l’une des fondatrices de Cuipal, une société basée à Almería dédiée à soins palliatifs à domicile. De son travail, il a vu comment la peur engendrée par le tabou de la mort peut même conduire certaines personnes à recevoir les derniers moments de leur vie avec plus de souffrance.

De nombreuses personnes rejettent les soins palliatifs, car les recevoir signifierait supposer que la mort est proche

“Beaucoup de personnes ils montrent de la résistance à être soignés», Explique-t-il à Explica.co lors d’un entretien téléphonique. “Ce n’est pas la peur ou le rejet de nous, mais la peur de la mort, car si nous nous en occupons, cela signifie qu’ils s’en approchent.”

C’est un problème qui devrait être traité avec les membres de la famille et les patients. Par conséquent, dans tous ces cas, le intervention d’un psychologue. «Ni la sécurité sociale ni le service public n’ont de psycho-oncologues, mais il y en a dans des ONG, comme l’Association espagnole contre le cancer ou la Fondation La Caixa», explique cet expert en soins palliatifs. «Depuis l’entreprise, nous ne pouvons pas non plus travailler directement avec eux, mais nous les référons et cela nous semble une mission fondamentale. L’excellence serait que l’équipe ait toujours un piscooncologue, car ils sont prêts à accompagner les patients ». Il est à noter que le terme psycho-oncologue fait référence à ceux qui accompagnent les patients cancéreux dans la dernière étape de leur vie.

Cependant, il existe également d’autres psychologues spécialisés dans l’accompagnement d’autres types de patients. “Habituellement, l’AECC, étant spécifique aux soins contre le cancer, traite ces patients, mais la Fondation La Caixa traite également des patients non cancéreux.” Cependant, Noelia précise qu’avec ces derniers, il est parfois plus compliqué pour eux d’accéder à ces services, car il n’est pas toujours aussi clair quand ils doivent entrer en soins palliatifs.

Impliquez les enfants

Les psychologues ils peuvent aider les patients qui approchent de la mort à franchir ces dernières étapes sur la route. Ils peuvent également aider les personnes qui passent leur vie entière à redouter la fin, même sans être malades. Mais, peut-être, s’ils avaient parlé plus du sujet Quand ils étaient petits toutes ces personnes, l’une et l’autre, n’auraient pas besoin d’aide psychologique.

Parfois, nous évitons de parler aux enfants du décès d’un parent car nous ne saurions pas comment réagir à leur tristesse

Et c’est que le tabou des morts commence précisément à ce stade. Par exemple, c’est très tangible lorsqu’un membre de la famille décède et est caché les enfants. «Je dis toujours que ces comportements sont nés de l’amour», explique le médecin consulté de cette manière. “La famille ne veut pas leur faire du mal, elle veut les protéger, pensant que si la mort est signalée, les enfants vont souffrir.” Et peut-être qu’ils le font; puisque, comme Noelia continue, la tristesse est un sentiment inévitable. Il faut que apprenez à accompagner ce sentiment, n’essayez pas de l’éviter à tout prix. «Dans notre société, cela nous dérange que les gens soient tristes, parce que nous n’avons pas de ressources», dit-il. «Nous ne savons pas quoi faire si les enfants se mettent à pleurer et c’est pourquoi nous ne leur disons pas. C’est plutôt un manque de ressources pour que les adultes sachent accompagner ».

C’est pourquoi il est important de travailler avec ces ressources avec des adultes, mais aussi avec les normalisation des concepts de la mort avec des enfants.

C’est pour cette raison que le Dr Fernández considère qu’il s’agit d’un problème qui même devrait être traité dans les écoles. “Quand ils étudient le cycle de vie il faut leur dire que cela en fait partie ». En outre, il existe des histoires et d’autres types de matériel spécifique pour travailler avec la mort d’un proche. «Je crois que les enfants sont plus pragmatique et simple au moment d’intégrer les choses naturelles », soutient-il. “Nous donnons plus de charge émotionnelle, mais ils sont plus ici et maintenant.”

Normaliser la mort pour se connecter avec la vie

Noelia et Almudena, sa partenaire à Cuipal, ont appris à relativiser ce qui se passe au travail. «Si nous étions attristés, nous ne pourrions pas avoir ce travail», explique-t-il. “Ça m’aide se connecter avec le présent, parce que je ne sais pas ce qui se passera demain. La mort est la seule certitude de la vie, car nous savons tous que nous allons mourir, mais nous ne savons pas quand ».

Sans beaucoup de drames, supposer que la mort future aide à vivre dans le présent

Donc, si nous parvenions tous à briser ce tabou de la mort, nous le ferions peut-être profiter davantage de la vie. «Sans être trop dramatique, garder cette certitude à l’esprit nous aide à profiter davantage des moments».

Accepter cela ne signifie pas se rendre à la mort. Ni reconnaître le droit de mourir d’une personne est un mépris de la vie. Les gens qui ont réussi à briser ce tabou de la mort ne l’ont pas fait parce qu’ils veulent mourir. «Je ne veux pas mourir, ça ne me convient pas», dit Noelia avec une pointe d’humour.

Mais ne pas vouloir mourir n’a pas à entrer en conflit avec l’idée que c’est une procédure inévitable. Et encore moins en comprenant que c’est le seul souhait de ces personnes dont la vie est déjà devenue quelque chose de beaucoup plus redouté que la mort elle-même.

