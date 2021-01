La quatrième guerre de Ninja est probablement l’un des moments les plus excitants de Naruto. Malgré un grand nombre de chapitres, l’arc final révèle de grandes intrigues du passé, des trahisons et, le plus important de tous, des batailles épiques entre les ninjas les plus puissants.

L’un des personnages les plus redoutés pendant la bataille était Madara, non seulement dans son état de renaissance, qui était déjà puissant, mais en atteignant le Sage des 6 chemins, qui a doté Madara de l’utilisation de la technique: Infinite Tsukuyomi. Dans l’image suivante, nous voyons comment un utilisateur de Reddit a voulu rendre hommage à ce moment avec un grand tatouage de couleur qui parcourt son bras, où nous pouvons voir Madara dans sa dernière forme et Naruto, également possesseur du mode Sage of the 6 Paths .

Manchon Six Paths Madara et Naruto que j’ai fait par @crushcaptaintattoo (IG) de r / Naruto

Naruto n’était pas le seul à participer à la guerre des ninjas, son ancien partenaire Sasuke y est également apparu pour réparer ses erreurs. Il y a quelques jours, nous pouvions le voir dans une incroyable image minimaliste.

