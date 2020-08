Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du lundi 31 août 2020

1. Analogue Pocket: pourquoi et qu’est-ce qui donne?

La série M de smartphones Galaxy de Samsung a promis beaucoup au début de 2019, lorsqu’ils ont été dévoilés pour la première fois en tant qu’appareils de milieu de gamme appropriés, principalement axés sur l’Inde.

Alors que la série Galaxy A, plus axée sur l’Europe et les États-Unis, a bien fonctionné, avec les appareils attrayants des modèles A51 et A71 actuels aux États-Unis, la série M n’a pas fait grand chose lors de son lancement en Inde, principalement parce que c’était difficile. contre la concurrence de Xiaomi et Realme, à la fois sur le prix et les spécifications.

Maintenant, nous avons vu des rumeurs sur le nouveau Galaxy M51 avec une énorme batterie, et Samsung a surpris tout le monde avec le téléphone qui devenait discrètement officiel sur le site officiel allemand de Samsung.

Seulement, toutes les spécifications, y compris les dimensions, ne sont pas répertoriées.Ainsi, bien qu’il ne s’agisse clairement pas d’un appareil svelte, nous ne connaissons pas l’épaisseur.Bien que dans ce rendu rotatif utile, l’épaisseur ne semble pas étrange:

Sinon, les fuites avaient raison:

Le nouveau téléphone apporte une batterie de 7000 mAh, ce qui en fait probablement la plus grande batterie d’un téléphone d’un grand fabricant en 2020.Il s’agit également de 4G LTE uniquement, et avec un processeur Snapdragon 730 attendu à bord, par les fuites précédentes qui correspondent à Samsung listant un processeur octa-core sans nom, il devrait facilement avoir une autonomie de deux ou trois jours.Vérifiez les détails de ma collègue Hadlee Simon sur toutes les autres spécifications du M51!

2. Vous pouvez désormais regarder gratuitement certains originaux de Netflix sans abonnement ni compte: Strangers Things, Bird Box, Grace and Frankie, et bien plus, gratuitement! Seulement le premier eps pour les émissions de télévision, mais vous obtenez des films complets (Android Authority).

3. Testé: dans quelle mesure le Bluetooth décharge-t-il réellement la batterie de votre téléphone? Heureusement, pas grand chose, mais un processus intéressant ici (Android Authority).

4. Samsung ne craint pas de vanter ses prouesses de fabrication avec des puces de mémoire, mais c’est une fois où il a fait une percée particulièrement notable: les puces de RAM mobile LPDDR5 de 16 gigabits, d’abord fabriquées à l’aide de la lithographie ultraviolette extrême, arrivent sur les smartphones en 2021. (XDA).

5. ICYMI: Apple met fin au compte App Store d’Epic Games (TechCrunch).

6. Elon Musk trotte des porcs dans une démonstration de l’implant cérébral Neuralink (The Verge).

7. Le Mars Rover de la NASA sera propulsé par du plutonium fabriqué aux États-Unis: le laboratoire national d’Oak Ridge a produit le premier combustible au plutonium aux États-Unis en près de 30 ans. Maintenant, il se dirige vers une autre planète (Wired).

8. Les joueurs réparent les monuments manquants ou endommagés de Microsoft Flight Simulator avec Google Maps (rockpapershotgun.com)

9. Kymeta lève 85,2 millions de dollars sous la direction de Bill Gates pour accélérer la croissance de sa technologie d’antenne cellulaire par satellite. Aucune pièce mobile ne fait une grande différence. (TechCrunch).

10. Ces nouveaux matériaux qui changent de forme deviennent super cool, super rapides (câblés).

11. Regardez ULA interrompre un lancement de fusée au tout dernier moment (Engadget). Mais cet avortement n’a pas eu d’impacts sur SpaceX, qui a lancé dimanche une fusée Falcon 9, historique pour deux raisons: 100e mission, couloir polaire (Ars Technica). Et enfin dans les fusées: Electron de Rocket Lab fait un retour réussi au vol hors de NZ (YouTube).

12. Rencontrez les «ingénieurs menu» qui optimisent les revenus des restaurants (The Hustle).

13. « Quel est le secret de l’industrie dans le domaine dans lequel vous travaillez? » (r / askreddit). Intéressant: les «exigences» de l’emploi sont plus une situation de liste de souhaits, alors ne pensez pas que vous devez cocher chaque case pour postuler.

