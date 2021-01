Le téléphone enroulable de LG a été vu dans une nouvelle vidéo du CES 2021. On sait depuis longtemps que la société sud-coréenne travaille sur un téléphone intelligent dont l’écran est capable de changer de taille. Nous avons maintenant une idée beaucoup plus claire de ce dispositif radical.

Les écrans à rouleaux se sont fait une place très discrète sur le marché grand public grâce aux téléviseurs dotés de cette fonctionnalité. On parle d’énormes panneaux capables de se cacher à leur base jusqu’à ce qu’ils disparaissent. Cependant, LG souhaitait aller plus loin en apportant cette technologie aux appareils mobiles.

Pouvez-vous imaginer un téléphone capable de se transformer en tablette? Selon The Verge, le téléphone enroulable de LG a un “écran unique redimensionnable“. Ce panneau coulisse vers l’intérieur ou l’extérieur pour étendre sa surface et offrir l’expérience utilisateur la plus appropriée. De cette façon, il n’est plus nécessaire de transporter un autre appareil si vous avez besoin d’un espace de travail plus grand.

Le téléphone roll-up de LG, qui ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction, pourrait devenir une réalité à l’avenir. Pour l’instant, cela fait partie du programme “Projet Explorer“dans lequel la société de Séoul laisse libre cours à son imagination pour créer des appareils extrêmes.

Il y a quelque temps, nous avons vu comment l’un de ces concepts est devenu réalité. le LG Wing, un appareil au design plutôt risqué. Son écran rotatif axé sur la création de contenu numérique a rompu avec les lignes de conception vues jusqu’à présent. Cela signifie que le téléphone roll-up de LG pourrait arriver sur le marché à l’avenir.

Ce que nous savons du téléphone enroulable de LG

LG Rollable

En septembre 2020, la société a publié une piste de son projet dans la vidéo de présentation de l’aile. Enfin cette année, deux teasers ont été montrés pour le téléphone enroulable de LG, un au début du CES et un à la fin avec le nom «Rollable». Malheureusement, l’appareil n’a pas été explicitement mentionné, donc ses caractéristiques, pour le moment, sont une énigme.