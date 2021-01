Il existe de nombreuses applications pour enregistrer les appels que nous passons sur nos téléphones Android, mais dans la plupart des cas, ce n’est pas aussi simple que d’installer et de cliquer sur le bouton en raison de différentes restrictions. Mais tout cela pourrait changer lorsque Google Phone publiera la mise à jour sur laquelle la société travaille, ce qui n’est pas clair non plus.

Pour plus d’informations, Google Phone (Google Phone) est l’une des applications Android officielles pour passer des appels téléphoniques et celle fournie par la grande majorité des smartphones Android. De plus, Google Phone a depuis longtemps le option pour enregistrer les appels téléphoniques, mais il n’est pas activé sur de nombreux marchés en raison de certaines des restrictions que nous avons mentionnées et qui ont à voir avec les lois sur la protection des données et d’autres réglementations en matière de confidentialité.

Maintenant, sur 9to5Google, ils ont découvert que Google Phone n’est pas seulement capable d’enregistrer les appels: le géant de l’Internet est allé plus loin et a activé la fonction de enregistrer automatiquement les appels reçus de numéros inconnus, c’est-à-dire les numéros qui ne sont pas ajoutés à la liste de contacts ou ceux qui sont volontairement masqués, par exemple ceux des entreprises et des services qui utilisent des redirections.

Mais n’ayez pas peur: d’abord, parce que comme nous l’avons souligné, l’option d’antan n’est pas encore disponible pour la grande majorité des utilisateurs d’Android et de savoir quand elle le sera, si elle le sera; et deuxièmement, parce que quand c’est le cas, même s’il s’agit d’appels provenant de numéros inconnus, tant que l’enregistrement est activé tous les participants seront alertés en même temps que cela va être enregistré.

Quant aux fichiers audio résultant de l’enregistrement des appels via Google Phone, ils seront sauvegardés dans la mémoire interne de l’appareil, donc s’il n’y a pas d’espace disponible, la fonction ne fonctionnera pas, cela vaut la redondance. Cependant, nous avons déjà averti que la fonction d’enregistrement de base n’est pas encore disponible pour le grand public et que certaines de ces nouveautés sont des choses sur lesquelles Google travaille, mais elles n’ont pas besoin de voir le jour.