LG lancera bientôt le Wing, le téléphone Android le plus laid au monde de ces années.

Avec un écran principal pivotant inutile qui fait de la place pour un écran secondaire plus petit, le LG Wing est facilement le combiné le plus étrange et le plus inutile de l’année.

Le téléphone comportera des spécifications qui correspondent au OnePlus Nord bon marché, mais cela coûtera plus cher que le tout nouveau Galaxy Note 20 Ultra qui commence à 1299 $.

Non jamais!

L’iPhone a complètement changé la conception du smartphone, tout le monde dans l’entreprise émulant le seul téléphone à écran tactile qui comptait à l’époque. Dans les années qui ont suivi, certaines entreprises ont tenté de proposer des langages de conception uniques pour aider les utilisateurs à distinguer leurs appareils. Dans le même temps, Samsung a tout commencé en copiant de manière flagrante les premiers iPhones. Depuis lors, Apple dicte les prochaines tendances en matière de conception et de fonctionnalités de téléphone, et l’iPhone X en est la meilleure preuve. Presque tout le monde a copié l’encoche, Samsung étant l’étrange. Dans les années qui ont suivi les téléphones «tout écran» de 2017, les vendeurs de smartphones ont encore affiné la conception d’Android et abandonné l’encoche dans le processus. Cela nous amène à 2020 où tous les téléphones se ressemblent à peu près. Nous avons de grandes dalles de verre qui protègent des écrans de plus en plus grands qui s’étendent d’un coin à l’autre et d’un bord à l’autre – les iPhones ont des encoches et les androïdes ont des caméras perforantes.

LG n’est pas content de suivre ces tendances, et la société coréenne semble prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour fabriquer le téléphone le plus laid possible. Il s’appelle le LG Wing, et il dispose d’un écran pivotant qui est le plus laid quand il est en forme de T au-dessus. Il est censé avoir des spécifications de milieu de gamme et coûter plus cher que le Galaxy Z Flip et le Galaxy Note 20 Ultra (voir ci-dessus). Ouais, LG fera une tuerie en les vendant et retournera totalement son activité mobile. Ne pas!

Il y a cette célèbre citation de Steve Jobs qui convient parfaitement au téléphone ci-dessus et explique les problèmes de LG lorsqu’il s’agit de gagner de l’argent avec sa division de téléphonie. C’est une question de concentration et le pouvoir de dire non:

Les gens pensent que se concentrer signifie dire oui à ce sur quoi vous devez vous concentrer. Mais ce n’est pas du tout ce que cela signifie. Cela signifie dire non aux cent autres bonnes idées qui existent. Il faut choisir avec soin. Je suis en fait aussi fier des choses que nous n’avons pas faites que des choses que j’ai faites. L’innovation dit non à 1 000 choses.

LG a besoin d’un cadre suffisamment haut dans son département mobile pour dire un simple: «Bon sang, non!» à des projets comme le LG Wing.

C’est un téléphone que personne n’aurait voulu il y a des années, alors que nous n’avions pas de combinés tout écran qui rendaient le multitâche encore plus confortable qu’auparavant. Ou des ordinateurs qui peuvent interagir de manière transparente avec les téléphones, qu’il s’agisse de la relation spéciale iPhone-Mac ou du nouvel amour de Microsoft pour Android et iPhone. Il n’existe aucun scénario d’utilisation où cette conception a du sens. Pas même les jeux mobiles.

Regardez à quel point cet engin semble gênant dans la courte vidéo que l’autorité Android a écrite. Il n’y a pas non plus de scénario d’utilisation pour ce téléphone à l’intérieur d’une voiture. Le simple fait que le conducteur doive rechercher et atteindre l’écran secondaire pour répondre à un appel entrant devrait être un drapeau rouge massif pour arrêter la production. Alerte spoiler, le conducteur doit atteindre l’écran secondaire pour répondre à l’appel ou mettre la musique en pause.

De plus, imaginez l’épaisseur du tout lorsque vous le repliez pour n’utiliser qu’un seul des écrans du combiné. C’est horrible, mais ça empire.

Le LG Wing ne sera pas un téléphone phare en matière de matériel. Il comportera le processeur Snapdragon 765 de milieu de gamme livré à l’intérieur du OnePlus Nord et qui alimentera le Pixel 5. En outre, il fonctionnera sous Android de Google, qui est optimisé pour les téléphones pliables, mais pas ce type d’expérience multi-écran. C’est vraiment à LG de personnaliser le logiciel pour vous donner des raisons d’utiliser cet écran secondaire pour n’importe quoi. Et LG devra convaincre les développeurs de soutenir cette conception.

Le dernier clou dans le cercueil de l’aile sera le prix exorbitant. Selon The Korea Herald, l’appareil se vendra environ 1 600 dollars en Corée. Un responsable anonyme de l’industrie des télécommunications a déclaré que le coût serait réduit autant que possible. Mais cet écran supplémentaire entraînera une augmentation du prix. Le téléphone devrait être lancé en Corée le mois prochain ou en octobre.

Le tout nouveau Galaxy Note 20 Ultra commence à 1299 $, et c’est une bonne affaire par rapport à l’aile. C’est aussi beaucoup plus beau que l’aile. Le Galaxy Z Flip coûte 1380 $. Les téléphones pliables ne sont pas là où nous les voulons, mais le Flip est le plus beau et le plus économique du moment. Et c’est magnifique par rapport au Wing.

Si vous êtes l’une des trois personnes qui envisagent encore le Wing, vous feriez mieux d’attendre que le Samsung Galaxy Z Fold 2 pliable arrive en magasin le mois prochain. Il sera légèrement plus cher que le Wing, mais beaucoup plus beau, plus puissant et probablement plus utile pour le multitâche.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.