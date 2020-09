Ce sont de bons moments pour l’exploration spatiale, et le télescope spatial romain, ou le télescope spatial romain Nancy Grace pour être plus correct, en est une preuve supplémentaire.. Et c’est que si il y a seulement quelques semaines nous avions connaissance de la date « finale » (on sait déjà qu’avec cela rien n’est sûr à 100% jusqu’à ce que le lancement ait eu lieu) du James Webb, qui aura lieu le 31 octobre 2021, Aujourd’hui, nous savons que la NASA avance régulièrement dans les étapes de sorte que lorsque Hubble sera finalement déclassé, ce qui est prévu pour le milieu de cette décennie, nous aurons encore de multiples «yeux» dans l’espace.

Les dernières nouvelles à cet égard proviennent de SciTechDaily, qui nous dit que la production du miroir principal du télescope spatial romain est terminée, qui collectera et focalisera la lumière d’objets cosmiques proches et éloignés. Avec ce miroir de 7,9 pieds de diamètre, Roman capturera des vues spatiales avec un champ de vision 100 fois supérieur à celui du vétéran et bien-aimé Hubble.

Le miroir principal est essentiel pour tout télescope, et le niveau de détail que vous pouvez capturer en dépend directement. Plus le miroir est grand, plus le télescope peut accumuler de lumière, ce qui permet une résolution plus fine des caractéristiques vues dans le cosmos. Le miroir du télescope spatial romain est de la même taille que celui utilisé à Hubble, mais pèse un quart (environ 185 kilogrammes).

Le miroir principal, ainsi que d’autres composants optiques, enverront de la lumière aux deux instruments scientifiques du télescope spatial romain: la caméra grand champ et le chronographe. Le premier est essentiellement un appareil photo géant de 300 mégapixels qui offre la même résolution nette que Hubble à près de 100 fois le champ de vision. Avec cet instrument, les scientifiques pourront cartographier la structure et la distribution de la matière noire invisible, étudiez les systèmes planétaires autour d’autres étoiles et explorez comment l’univers a évolué jusqu’à son état actuel.

De son côté, le chronographe du télescope spatial romain bloque l’éblouissement des étoiles et, de cette manière, permet aux astronomes d’imaginer directement les planètes en orbite autour d’elles. Si la technologie du coronographe fonctionne comme prévu, elle verra des planètes près d’un milliard de fois plus faibles que leur étoile hôte et permettra des études détaillées des planètes géantes autour d’autres soleils.

Le télescope spatial romain se placera à environ 930 000 miles (1,5 million de kilomètres) de la Terre dans la direction opposée du Soleil.La conception en forme de tonneau du télescope aidera à bloquer la lumière indésirable du Soleil, de la Terre et de la Lune, ainsi que de l’emplacement éloigné de l’appareil. Cela aidera à garder les instruments au frais, vous permettant de détecter des signaux infrarouges faibles.

Parce que vous ferez l’expérience d’une très large gamme de températures entre la fabrication, les tests sur Terre et les opérations dans l’espace, le miroir primaire est constitué d’un verre spécial à très faible dilatation. Cela évitera l’oscillation commune des matériaux à différentes températures, une déformation qui pourrait, à son tour, déformer les images capturées par le télescope spatial romain, gâchant ainsi toutes vos observations.

«Atteindre cette étape est très excitant», a déclaré Scott Smith, chef de projet pour le télescope spatial romain au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland. «Le succès dépend d’une équipe dans laquelle chacun fait sa part, et c’est particulièrement vrai dans notre environnement difficile aujourd’hui. Chacun joue un rôle dans la compilation de cette première image et dans la réponse à des questions inspirantes. «

Image: Technologies L3Harris