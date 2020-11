NVIDIA a confirmé que Cyberpunk 2077 sera compatible avec toute carte graphique prenant en charge l’accélération du lancer de rayons, excellente nouvelle pour tous ceux qui envisageaient d’acheter une AMD Radeon RX 6000, une génération graphique qui, on le sait, utilise la nouvelle architecture RDNA 2, et est dirigée par la Radeon RX 6900 XT, un modèle qui, selon AMD, offre des performances similaires à celles d’un NVIDIA RTX 3090.

Cyberpunk 2077 a tous les bulletins de vote pour devenir l’un des jeux les plus avancés du moment, comme il aura un support de traçage de rayons appliqué aux ombres et à l’occlusion ambiante, à l’éclairage global diffus et aussi aux réflexions, c’est-à-dire qu’il utilisera cette technologie d’une manière que nous n’avions pas vue jusqu’à présent dans un jeu triple A. Pour compenser l’énorme impact que cela aura sur les performances, CD Projekt RED a confirmé une intégration complète du Technologie NVIDIA DLSS 2.0, qui reconstruit et redimensionne intelligemment l’image pour offrir une qualité d’image élevée en rendant moins de pixels en mode natif.

La Radeon RX 6000 peut accélérer le traçage de rayons dans Cyberpunk 2077, mais ne sera pas compatible avec DLSS 2.0. Cette phrase résume parfaitement pourquoi j’ai dit dans le titre que Cyberpunk 2077 allait être le premier test décisif majeur que ces cartes graphiques devront passer. Ces nouvelles cartes graphiques devront faire face à l’utilisation intensive du lancer de rayons que Cyberpunk 2077 fera, et ne pourront pas s’appuyer sur une technologie de redimensionnement intelligente. à moins qu’AMD ne prévoie de mettre en œuvre immédiatement la «super résolution» après le lancement de cette nouvelle génération graphique.

Au cas où quelqu’un serait perdu, je vous rappelle que “Super Resolution” est en train de devenir la réponse d’AMD à la technologie DLSS 2.0 de NVIDIA. L’idée est la même, à commencer par un nombre réduit de pixels à créer, par un redimensionnement et un Reconstruction alimentée par l’IA, une image de haute qualité qui n’a rien à envier à son homonyme rendue en résolution native. DLSS 2.0 peut, par exemple, convertir une image rendue à 50% en image native en faisant correspondre ou même en améliorant la qualité d’image (de 540p à 1080, de 720p à 1440p et de 1080p à 2160p).

La Radeon RX 6000 sera-t-elle à la hauteur de Cyberpunk 2077?

Il ne fait aucun doute que c’est une question importante, on n’en parle pas en vain l’un des jeux les plus attendus et les plus importants de ces dernières années. Je suis personnellement convaincu que la Radeon RX 6000 offrira de très bonnes performances en maturation, mais j’ai beaucoup de doutes sur ses performances en ray tracing, et plus encore dans ce titre qui, comme je l’ai dit plus tôt, va utiliser le ray tracing à grande échelle.

AMD n’a pas encore osé parler des performances de ray tracing de sa Radeon RX 6000, et ce n’est pas bon signe. Lorsque vous avez quelque chose avec lequel vous surpassez clairement la concurrence, vous voulez le montrerVous ne voulez pas le cacher ou le garder comme un “as dans votre manche”, maximum lorsque votre adversaire a déjà clairement montré toutes ses cartes. Selon les dernières rumeurs, ces cartes graphiques fonctionnent à mi-chemin entre le RTX 20 et le RTX 30 fonctionnant avec le traçage de rayons, mais les informations sur lesquelles elles sont basées sont des preuves synthétiques, et nous devons donc les prendre avec beaucoup de prudence.

Je comprends qu’il y aura encore ceux qui pensent que le lancer de rayons n’est pas décisif lors du choix d’une carte graphique. Cela me semble parfait, chacun est libre de penser ce qu’il veut, mais cela ne change rien au fait que cette technologie fait une énorme différence en termes de qualité graphique, et cela a cessé de devenir une promesse pour l’avenir de devenir une réalité à présenter.

Si nous introduisons le DLSS 2.0 dans l’équation, la chose est assez claire: nous l’aimons plus ou moins NVIDIA est, en ce moment, en avance. Tout n’est pas réduit à mettre de la puissance brute dans la rastérisation, plus maintenant, et Cyberpunk 2077 sera l’un des grands champions de cette nouvelle réalité. J’ai hâte de partager les évaluations de performances avec vous lorsque le titre sera disponible.

