Avec sa première révélation en 2015, 12 Minutes, Nouveauté d’Annapurna Interactive, ils se sont démarqués par leur prémisse unique en tant que thriller interactif et narratif qui emmène les joueurs à travers un cycle du temps. Bien que nous n’ayons pas entendu parler du jeu pour la dernière fois depuis quelque temps, ** une nouvelle mise à jour du développeur de l’équipe travaillant sur le jeu donne un aperçu de la progression du jeu **

Il reste peu de choses pour terminer le développement

Le développeur Luis Antonio a partagé un nouveau billet de blog sur le site officiel du jeu 12 Minutes qui nous apporte une mise à jour sur l’état du jeu au début de 2021. Plus précisément, Antonio fournit une description complète des «dernières étapes» nécessaires pour terminer le jeu, que jeindique que (espérons-le) il ne sera pas trop loin d’être publié plus tard cette année.

Dans le blog 12 Minutes, ils expliquent les détails du développement

Selon Antonio, “beaucoup de choses se passent” en termes de production réelle du jeu, notant que l’un des principaux objectifs du projet à ce moment était d’ajuster et de finaliser les animations, en plus d’incorporer les effets sonores finaux, le doublage et la musique. En outre, Antonio a souligné que l’optimisation sera également un élément clé du processus de développement pour intégrer tout le contenu du jeu et pour compléter des fonctions plus spécifiques de la plateforme.tels que la prise en charge des pilotes, le changement de profil, etc.

Pour le dernier, le développeur a mentionné que l’équipe derrière 12 Minutes travaille pour terminer une «version finale» du jeu qui «peut être jouée du début à la fin sans bogues majeurs», ce qui conduira ensuite au processus de test du jeu. Il a ajouté qu’une fois que le contenu du jeu sera “en place et” verrouillé “, le jeu passera à” l’étape finale de développement “qui le rapprochera du lancement, y compris la localisation et la soumission du jeu pour la certification. Pour toute personne intéressée par le processus en coulisses de la création des jeux, il vaut la peine de lire l’article complet du blog pour voir de plus près à quoi ressemble le développement pendant 12 minutes.

En plus de l’article du blog des développeurs, la dernière mise à jour de 12 minutes a eu lieu en août lorsque Annapurna Interactive a révélé que Willem Dafoe, James McAvoy et Daisy Ridley exprimeraient les personnages principaux du jeu.. Après sa révélation à l’E3 2019, le titre devait initialement sortir en 2020 avant de finalement sera retardé jusqu’en 2021 pour PC, One et Series X.