S. Somasegar de Madrona Venture Group et l’ancien PDG de Snowflake Bob Muglia ont auparavant travaillé ensemble en tant que dirigeants de Microsoft. (Photo du groupe Madrona Venture)

Snowflake est sorti avec éclat lors de ses débuts publics, levant 3,4 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de logiciels jamais réalisée.

La société d’entreposage de données a ouvert à 245 $ / action après avoir évalué son introduction en bourse à 120 $ / action. Son action a continué de grimper mercredi, clôturant à 253,93 $, valorisant la société à plus de 60 milliards de dollars.

L’introduction en bourse est une aubaine pour les investisseurs de la société, y compris Madrona Venture Group. La société basée à Seattle a investi en 2017 alors que la valorisation de la société était d’environ 500 millions de dollars, a déclaré le directeur général de Madrona, S. «Soma» Somasegar.

«Parfois, vous trouvez une équipe et une technologie qui sont sur le point de décoller», a déclaré Somasegar.

Madrona n’est pas répertoriée dans les documents d’introduction en bourse de Snowflake, car la société détient moins de 5% de la société et n’a pas révélé la valeur de sa participation.

L’investissement Snowflake était légèrement inhabituel pour Madrona, qui investit généralement dans des startups en démarrage basées dans le nord-ouest du Pacifique. Mais l’entreprise a élargi sa portée géographique ces dernières années et a lancé en 2019 un «fonds d’accélération» de 100 millions de dollars pour les entreprises en phase de développement.

Félicitations à @SnowflakeDB – maintenant officiellement répertorié sur le @NYSE! Si chanceux de faire partie de ce voyage incroyable! $ SNOW #SnowflakeIPO pic.twitter.com/0rY8tzyLt5 – MadronaVentureGroup (@MadronaVentures) 16 septembre 2020

En 2017, Madrona a investi dans une série E pour la start-up de la santé Accolade, qui a ouvert un deuxième siège social à Seattle en 2015. Accolade est devenue publique plus tôt cette année.

Parmi les autres sociétés du portefeuille de Madrona qui seront introduites en bourse au cours des cinq dernières années, citons Smartsheet, Apptio, Redfin et Impinj – des sociétés qui ont reçu un financement de Madrona à leurs débuts.

L’investissement de Madrona dans Snowflake représentait une réunion pour Bob Muglia, alors PDG de Snowflake, et Somasegar, qui ont travaillé avec Muglia pendant de nombreuses années chez Microsoft. Somasegar dirigeait la division des développeurs de Microsoft, tandis que Muglia était président de l’activité Serveurs et outils de la société.

Muglia détient 8 millions d’actions de Snowflake, soit 3,3% de la société, ce qui place la valeur de sa participation au-dessus de 2 milliards de dollars à la clôture de la bourse aujourd’hui.

Snowflake, fondée en 2012, a également ouvert un nouveau bureau d’ingénierie à Bellevue, Washington, quelques mois avant l’investissement de Madrona.

«C’était formidable de travailler avec Bob et l’équipe, de renforcer leur présence à Seattle et de les aider à devenir une véritable solution multi-cloud», a déclaré Somasegar.

En juillet, Madrona a mené un tour de table de 27 millions de dollars à Fauna, une société fondée par deux anciens ingénieurs de Twitter qui se positionne comme un leader des bases de données pour une nouvelle génération d’applications. Muglia est le président exécutif de Fauna.

L’entrepôt de données de Snowflake est un type spécialisé de base de données cloud conçue pour les applications analytiques. La société compte plus de 3100 clients, dont Brex, ConAgra Foods, Domino’s, JetBlue et Nationwide. Elle compte plus de 20 bureaux dans le monde, y compris le hub de la région de Seattle, et était l’une des startups technologiques privées les plus précieuses au monde avant l’introduction en bourse.

Frank Slootman, PDG de Snowflake. (Photo de flocon de neige)

La société basée à San Mateo, en Californie, a plus que doublé ses revenus à 242 millions de dollars au premier semestre 2020, avec une perte nette de 171,3 millions de dollars, contre 177 millions de dollars en 2019.

Muglia a précédemment dirigé Snowflake en tant que PDG pendant cinq ans, mais a démissionné en mai 2019. Frank Slootman, qui a dirigé ServiceNow en tant que président-directeur général de 2011 à 2017, dirige maintenant l’entreprise.

Dragoneer Investment Group – un bailleur de fonds d’Airbnb, Slack, Spotify, Uber et d’autres géants – a dirigé un tour de série G de 479 millions de dollars en février qui comprenait Salesforce Ventures. Cette ronde valorisait Snowflake à 12,4 milliards de dollars. D’autres bailleurs de fonds incluent Altimeter; ICONIQ Capital; Redpoint Ventures; et Sequoia.

Lors de son introduction en bourse, Snowflake a répertorié Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform parmi les facteurs de risque potentiels pour l’entreprise. Les trois concurrents offrent leur propre service d’entreposage de données.

Snowflake a déclaré qu’une grande majorité de ses activités fonctionnaient sur AWS. CNBC a rapporté mercredi que les liens de la société avec Amazon «présentent un risque à long terme pour les investisseurs en bourse», en partie en raison du produit concurrent Redshift d’Amazon.

Snowflake est l’une des nombreuses entreprises de technologie à déposer une demande d’introduction en bourse cette année malgré la pandémie et la crise économique en cours, avec de nombreuses transactions en hausse depuis leurs débuts sur les marchés publics. D’autres, notamment DoorDash, Airbnb, etc. devraient bientôt devenir publics. «C’est un moment exceptionnel dans la Silicon Valley et à Wall Street», a rapporté le New York Times.

Voici un autre commentaire sur l’introduction en bourse de mercredi:

L’introduction en bourse de Snowflake en tant que plus grande introduction en bourse de logiciels au monde montre que les marchés des logiciels d’entreprise continuent d’être bien plus importants que ce que la plupart des gens pensent. Avec une croissance exponentielle des données, des appareils et des applications, quelque chose de déjà important aujourd’hui pourrait être 100 fois plus grand en quelques années seulement. – Aaron Levie (@levie) 16 septembre 2020

Je ne suis pas un expert en maths, mais si $ SNOW a vendu 28 millions d’actions à 120 $ l’action lors de l’introduction en bourse et qu’il est maintenant à 275 $ quelques minutes plus tard, alors ils semblent avoir laissé 4,3 milliards de dollars sur la table lors de l’introduction en bourse.

Donc, d’une part, félicitations pour l’introduction en bourse. D’un autre côté, 🤦‍♂️ – Spencer Rascoff (@spencerrascoff) 16 septembre 2020