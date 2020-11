Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Après de nombreux films de Resident Evil qui n’a pas réussi à convaincre les fans de jeux vidéo originaux, nous avons enfin un redémarrage qui promet d’être plus fidèle aux jeux vidéo. Le film sera réalisé par Johannes Roberts (Forest of the Damned, The Strangers: Night Hunt) et présentera Robbie Amell dans le rôle de Chris Redfield.

Le film qui abordera l’histoire des 2 premiers jeux vidéo a déjà commencé le tournage et nous avons les images de la façon dont les lieux emblématiques de Racoon City dans cette réinvention. Il y a des images du mythique magasin d’armes Kendo et de l’avant du poste de police à Racoon City.

Cette image qui a circulé à partir de l’ensemble du film de redémarrage #ResidentEvil montre que le RPD est bien assiégé par les morts-vivants. #REBHFun 📸: Inconnu (mise à jour avec crédit) pic.twitter.com/xvgjRPEsPR – BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) 4 novembre 2020

On dirait que Gun Shop Kendo sera dans le prochain Resident Evil Reboot #REBHFun pic.twitter.com/QH3W46Es5L – VegasPlayz (@resivegasplayz) 30 octobre 2020

Même le tournage de la scène mythique du camion-citerne depuis le début de Resident Evil 2. Le directeur du projet a révélé à l’époque que: «Avec ce film, je veux vraiment revenir aux deux jeux originaux pour recréer l’expérience viscérale terrifiante que j’ai vécue lorsque je les ai joués pour la première fois, en même temps que je veux raconter l’histoire humaine qui se trouve dans un histoire d’une petite ville américaine en train de mourir. “

Maintenant que nous savons que le 18 roues fera son apparition dans le redémarrage #ResidentEvil, je me demande si ce délicieux cheeseburger le fera aussi ?? #REBHFun pic.twitter.com/tsyuwRvPsS – BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) 1 novembre 2020

Nous attendons avec impatience la première du nouveau film de Resident Evil.



Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord