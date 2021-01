Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme dans les compétitions professionnelles de tout sport, celles des jeux vidéo, en particulier celles de renommée, ont des règles claires qui punissent tout type de triche et tout acte allant à l’encontre du fair-play. Cependant, comme dans tous les sports, il n’est pas parfait et peut toujours être sujet à l’échec. Malheureusement, ce qui précède a eu lieu lors d’un tournoi Call of Duty: Warzone à la suite d’une accusation erronée.

Une accusation de tricherie a déclenché un scandale lors d’un tournoi Call of Duty: Warzone

Lors de la célébration du tournoi Twitch Rivals, Call of Duty: Warzone Doritos Bowl, avec un sac à main garanti de 250000 USD, la controverse s’est enflammée car l’équipe de streamer Metzy_B a été accusée de tricherie par Tom Trewren de 100 Thieves, qui Il a souligné que le premier utilisait des astuces, en particulier un outil pour que la portée pointe automatiquement vers n’importe quel rival et le fasse ressembler à un événement fortuit. Suite à l’accusation, les organisateurs du tournoi et Twitch ont décidé d’expulser l’équipe Metzy_B car leur performance en compétition était “contre nature au-delà de tout doute raisonnable”.

Même si cela semblait être une punition équitable, en réalité c’était une injustice car après un examen exhaustif, y compris les clips et les fichiers PC de l’équipe Metzy_B, il a été déterminé qu’il n’y avait pas de triche, donc l’expulsion n’a pas eu à arrivé. Immédiatement, la critique s’est retournée contre Tom Trewren, qui n’avait d’autre choix que de s’excuser et de se cacher du fait que, de son point de vue, il considérait que quelque chose n’allait pas avec la performance de l’équipe adverse.

Je m’excuse pour cela, ce qui ne signifiera pas grand-chose pour beaucoup d’entre vous et je le sais. Je ne voulais pas aller plus loin, mais personne d’autre ne semblait s’en soucier (sauf un ou deux) et il a demandé si je lui parlerais pour qu’il puisse prouver qu’il était propre, ce qu’il a fait. – Tommey (@Tommey) 22 janvier 2021

Après les excuses, Metzy_B a révélé qu’il avait parlé avec Tom Trewren et a assuré que tout s’était bien passé entre eux et a même souligné qu’il avait compris leurs doutes pendant la compétition. Cependant, il en a profité pour reconnaître que Trewren a été le seul à avoir eu le courage de présenter des excuses, les accusations initiales ayant été suivies par d’autres streamers et participants qui, jusqu’à présent et après avoir confirmé l’erreur, n’ont pas commenté. tout.

Je viens de parler à @Tommey et je n’ai rien contre le gars, je comprends d’où il venait la nuit dernière et il a besoin de crédit pour être la seule personne à faire ce qu’il a fait. – METZY # Mr.Underrated (@METZY_B) 22 janvier 2021

