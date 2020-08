Mozilla a travaillé sur son Firefox repensé basé sur un code presque entièrement réécrit pendant plus d’un an et a en fait déjà publié la mise à jour du canal stable. Mais bien qu’il soit disponible via le Play Store pour quelques personnes, la grande majorité des utilisateurs de Firefox pour Android sont toujours sur la version 68, qui a été publiée pour la première fois en 2019. Mozilla cherche enfin à changer cela et a annoncé qu’il commencerait à fonctionner. la version réécrite de Firefox largement à tout le monde, mais attention: vous perdrez l’accès à la plupart de vos modules complémentaires dans le processus de mise à jour.

Nous nous sommes déjà plaints du manque de prise en charge des extensions lorsque le navigateur est devenu stable à la fin du mois de juillet, et la situation n’a pas changé depuis. Vous n’avez toujours accès qu’à une petite sélection d’extensions au début, à savoir uBlock Origin, Dark Reader, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, NoScript Security Suite, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition et Privacy Possum. Au moins, Mozilla promet que cela changera bientôt, même s’il semble qu’il n’y aura toujours qu’une sélection: « Nous travaillons continuellement à offrir plus de choix de modules complémentaires à l’avenir qui s’intégreront parfaitement à Firefox pour Android. »

Au moins une autre fonctionnalité de l’ancien Firefox sera intégrée à la nouvelle version à partir de la v80, qui est actuellement encore en version bêta. Vous pourrez appuyer longuement sur le bouton Retour pour voir les sites Web que vous avez déjà visités, comme vous le pouvez sur Chrome. Cela ne fonctionne que lorsque vous utilisez un système de navigation par boutons (il n’y a pas de pression longue pour le geste arrière d’Android 10+), ou si vous maintenez enfoncé le bouton de retour du navigateur.

Venir à vous avec la version 80 (actuellement en version bêta): appuyez longuement sur le bouton de retour pour l’historique.

En dehors de cela, le nouveau navigateur a reçu des améliorations substantielles par rapport à la v68. Il existe une toute nouvelle interface utilisateur avec des barres supérieures ou inférieures sélectionnables par l’utilisateur et une prise en charge du mode sombre, des améliorations de la confidentialité sous la forme de cookies tiers et de blocage de contenu, et des tonnes d’optimisations sous le capot qui devraient rendre la navigation sur le Web beaucoup plus rapide. .

Le tout nouveau Firefox commencera à se déployer largement en Europe (en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, pour être précis) le 25 août et en Amérique du Nord le 27 août. Vos données d’utilisation comme l’historique de navigation et les signets sans les extensions seront automatiquement migrés , mais si vous configurez un mot de passe principal, vous devrez d’abord le désactiver pour conserver vos identifiants enregistrés.

Si vous souhaitez mettre la main sur la version 79 dès maintenant, vous pouvez également la télécharger depuis APK Mirror. Si vous exécutez déjà la nouvelle version et souhaitez revenir à la version qui prend en charge tous les modules complémentaires de Firefox, v68, vous pouvez également la récupérer à partir d’APK Mirror. Gardez simplement à l’esprit qu’il n’est plus pris en charge et donc plus peu sûr que la toute nouvelle version, je ne le recommanderais donc pas pour une utilisation quotidienne.