Le stockage PS5 rapide est limité à 825 Go, et les joueurs devront le mettre à niveau via des solutions de lecteur SSD M.2 compatibles qui répondent aux exigences de vitesse de Sony.

Samsung vient d’annoncer le SSD 980 PRO PCIe 4.0 NVMe qui semble être le seul SSD rapide à répondre aux besoins de Sony en matière d’extension de la capacité de stockage de la PS5.

Le stockage externe devra être au moins aussi rapide que le lecteur PS5 personnalisé pour prendre en charge les prochains jeux PS5.

La PS5 est livrée avec un SSD personnalisé qui atteint des vitesses allant jusqu’à 5,5 Go / s, soit plus du double des 2,4 Go / s de la Xbox Series X / S. Mais c’est là que se terminent les bonnes nouvelles. Comme il s’agit d’un SSD personnalisé, il est également plus coûteux à fabriquer, ce qui a obligé Sony à avoir une taille de disque inhabituelle de 825 Go pour la PS5 et l’édition numérique.

Comparativement, les nouvelles consoles Xbox sont livrées avec 1 Go et 512 Go de stockage SSD, respectivement. Sony a également expliqué sur scène lors de son événement matériel PS5 que le stockage pourra être mis à niveau via des disques SSD. Mais Mark Cerny a déclaré que Sony ne recommanderait aucun lecteur avant le lancement de la PS5. Il ne s’agit pas seulement de la taille des disques SSD M.2 à laquelle vous devez prêter attention, mais également de la vitesse globale. Sony a précisé que les jeux PS5 exécutés sur des disques externes nécessiteront des vitesses comparables à celles du stockage interne. En comparaison, Microsoft s’est associé à Seagate pour lancer des disques externes de 1 To qui prendront en charge la même vitesse de 2,4 Go / s que les jeux Xbox Series X et S.

Cela nous amène à l’annonce SSD de mardi, qui nous donne la seule option de disque SSD externe rapide à ce jour que vous devriez envisager pour mettre à niveau le stockage de la PS5.

Comme Sony l’a expliqué sur scène il y a plusieurs mois, les disques externes devront correspondre à la vitesse de 5,5 Go / s du stockage interne, ce qui signifie que vous aurez besoin de disques PCIe 4.0 qui ne sont pas encore largement disponibles.

Une diapositive de la présentation matérielle PS5 de Sony à la mi-mars révèle les exigences de stockage externe pour le lecteur PS5. Source de l’image: YouTube

Samsung vient d’annoncer l’un de ces candidats, le 980 PRO SSD, qui offre des performances de «niveau supérieur» pour les applications de jeu et PC haut de gamme.

Il s’agit du premier SSD NVMe PCIe 4.0 grand public de la société, qui prendra en charge des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles allant jusqu’à 7 Go / s et 5 Go / s, respectivement, et des vitesses de lecture et d’écriture aléatoires allant jusqu’à 1 000 000 IOPS. Samsung affirme que le nouveau SSD 980 PRO est jusqu’à deux fois plus rapide que les SSD PCIe et 12,7 fois plus rapide que les SSD SATA. Le lecteur est «idéal pour les consommateurs et les professionnels qui travaillent avec du contenu 4K et 8K et jouent à des jeux graphiques lourds», selon l’annonce.

Samsung a conçu en interne les composants clés, y compris le contrôleur Elpis, le V-NAND et la DRAM. Samsung affirme que le disque est également livré avec «des solutions de contrôle thermique exceptionnelles pour une fiabilité améliorée», qui comprend un revêtement en nickel sur le contrôleur ainsi qu’une étiquette de dissipation thermique à l’arrière au lieu d’un dissipateur thermique externe. «Ces fonctions innovantes de dissipation de chaleur permettent également au lecteur de conserver son format compact et mince M.2», déclare Samsung. Espérons que le lecteur s’intégrera dans la baie SSD externe PS5, que Sony n’a pas encore détaillée.

Le nouveau SSD PRO 980 de Samsung prend en charge les vitesses PCIe 4.0 adaptées aux jeux PS5.

Le SSD 980 PRO sera disponible en plusieurs tailles, commençant à 250 Go et allant jusqu’à 2 To. Le prix commence à 89,99 $ pour 250 Go de stockage et monte à 229,99 $ pour le modèle 1 To. La version 2 To sera disponible plus tard cette année.

Nous devrons encore attendre que Sony confirme que le SSD Samsung 980 PRO répond aux besoins de la PS5, mais il semble bien que ce soit la seule solution de stockage SSD que vous devriez envisager pour étendre le stockage PS5.

