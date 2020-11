Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Apparemment, Niantic veut clôturer 2020 en grande partie dans Pokémon GO. Récemment, le titre a été mis à jour en version 0.191.0 et les dataminers ont déjà travaillé pour déchiffrer les mystères qu’il garde dans son code et ont trouvé des détails très intéressants sur la future intégration de Pokémon HOME.

Dans la dernière mise à jour, les dataminers ont rapidement trouvé des informations très importantes sur les nouvelles qui arrivent à Pokémon GO et beaucoup d’entre elles sont liées à des problèmes de gameplay, tels que l’apparition de records de Pokémon de génération VI, de nouveaux objets et médailles, ainsi que des ajouts à la progression et à la compatibilité avec Pokémon HOME.

Sur la base de ce qui a été trouvé concernant l’application de stockage de créatures Pokémon HOME (partagée par l’utilisateur lewymd sur reddit), il faudra utiliser de l’énergie pour transférer Pokémon de Pokémon GO vers Pokémon HOME et ce consommable pourra se régénérer avec le le temps passait ou il pouvait être acheté au magasin. Un autre détail intéressant est que, apparemment, le transfert de créatures déguisées vers Pokémon HOME leur fera perdre leur tenue. De plus, il ne sera pas possible d’envoyer des Pokémon Dark ou Mega Evolved.

L’ajout de la prise en charge de Pokémon HOME pourrait également entraîner la tenue d’un événement spécial dans Pokémon GO.

Pokémon GO recevrait bientôt une mise à niveau du système de niveaux

Quelque chose qui a attiré l’attention d’une émission récente axée sur Pokémon GO, c’est qu’il a été confirmé que Niantic introduirait des changements liés à la progression des joueurs. Parmi les points qui ressortaient, il y avait l’intention de rendre le nivellement plus que le broyage, Eh bien, selon les informations, Niantic pourrait mettre en œuvre un système de missions spéciales.

Dans la liste des titres et des nouvelles se trouve un nouvel objet mystérieux, le Candy XL, qui sera apparemment une version plus grande des Rare Candies et des Candies spécifiques de chaque ligne évolutive. De plus, il est suggéré que les bonbons normaux peuvent être convertis en bonbons XL. On ne sait pas quelle sera sa fonction.

En ce qui concerne les nouveaux Pokémon de génération VI, Aegislash a été référencé dans ses formes de défense et d’attaque, Xerneas, Hoopa sous ses 2 formes et Zygarde dans ses 3 phases.

Comme nous l’avons mentionné, ces informations ne sont pas officielles et ni The Pokémon Company ni Niantic n’ont offert de détails au-delà du fait que la connectivité sera activée avant la fin de l’année.

Que pensez-vous de ce qui pourrait être sur le chemin de Pokémon GO? Êtes-vous intéressé par la mise en œuvre de Pokémon HOME? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon HOME est disponible sur Nintendo Switch et sur les téléphones mobiles, cependant, la connectivité avec Pokémon GO n’est pas encore activée, mais la fonctionnalité devrait arriver avant la fin de 2020. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette application en visitant cette page.

