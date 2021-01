Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La polémique autour de la décision d’El Rubius et d’autres influenceurs de changer d’adresse et de quitter l’Espagne se poursuit. Et est-ce que la question de la fiscalité est toujours une question délicate, car elle apporte toujours des opinions différentes à ce sujet, certains soutiennent la décision du youtubeur de décider librement où il veut vivre, tandis que d’autres soulignent que ce n’est que pour la fraude fiscale et générer plus de l’argent pour eux-mêmes sans contribuer à l’État. Rubius lui-même a même dit que de hacienda “ils me traitent comme un criminel” en raison des taux d’imposition élevés qui existent en Espagne.

Tu peux lire: El Rubius quittera l’Espagne pour vivre en Andorre, le paradis fiscal des Youtubers

El Rubius est le youtubeur le plus connu et le plus populaire d’Espagne, donc sa décision de s’installer en Andorre n’est pas passée inaperçue par les médias. Ainsi, l’organisme du Trésor à travers l’Agence des impôts en Espagne est attentif aux mouvements de ces influenceurs pour savoir “s’ils partent vraiment”

Le médium El Español était en pourparlers avec les inspecteurs de l’Agence des impôts pour en savoir plus sur cette question et voici les déclarations qu’ils ont reçues de l’inspecteur des impôts:

“Si quelqu’un, comme dans les dossiers précédents, déménage dans un autre pays pour payer moins d’impôts, mais en réalité continue de vivre en Espagne, il aura des problèmes”

Pour savoir si une personne vit réellement en Espagne, différents facteurs sont pris en compte, selon lesquels il est déterminé si une personne est réellement un résident, comme rester en Espagne pendant 183 jours par an ou maintenir vos activités et vos intérêts économiques sur le territoire. . Donc, si l’un de ces facteurs est détecté et que vous avez notifié un déménagement, vous entrez dans la portée de l’illégalité.

“Les cartes de crédit sont très révélatrices. Si vous trouvez une personne qui paie des impôts et qui, en théorie, vit à l’étranger, mais vous voyez qu’elle paie pour le coiffeur, l’essence de voiture, les retraits d’espèces, les billets d’avion, les achats qu’il fait au Corte Inglés, ceux qu’il fabrique à Mercadona … Avec ces données, il est facile de montrer que cette personne est en Espagne depuis 183 jours. Simplement basée sur les habitudes normales de sa vie quotidienne “ Ils expliquent du Trésor.

Le cas de la chanteuse Shakira a été largement médiatisé, et il a en effet été prouvé qu’elle commettait ce type de fraude et qu’elle devait être contrainte de payer une amende au Trésor. Les réseaux Rubius sont également surveillés, car étant une personnalité publique, beaucoup de contenu dans sa vie personnelle, de sorte que la publication de contenu enregistré en Espagne peut également être assez révélatrice pour les enquêtes.

