Pour moins de 200 euros, très peu d’options peuvent vous tenir tête.

L’un des milieu de gamme de l’année peut être le vôtre pour moins de 200 euros. Il POCO X3 NFC est à votre portée pour seulement 181 euros dans sa version de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

De plus, grâce à AliExpress Plaza, vous apprécierez expédition rapide et sûre depuis l’Espagne.

Cependant, il y a un petit détail à prendre en compte. Cette offre sera disponible le 11 novembre, date à laquelle le Journée des célibataires.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez le PETIT à votre panier aujourd’hui et achetez-le pendant les vacances populaires.

Achetez le POCO X3 au meilleur prix

Les fonctionnalités du POCO X3 un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 732G, une puce que vous pouvez demander beaucoup avec des applications exigeantes.

Il y a quatre caméras que le POCO X3 loge sur son dos et elles sont conduit par un capteur de 64 mégapixels.

Il faut également mettre en évidence sa batterie, qui atteint 5160 mAh.

Qualcomm Snapdragon 732G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,67 ″, Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière Batterie de 5160 mAh avec charge rapide à 33 W jack 3,5 mm, USB-C, NFC Savoir plus: Je veux un mobile pour 200 euros qui n’est pas Xiaomi: ce Samsung Galaxy est en solde