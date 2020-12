Bien que ces dernières semaines, nous ayons principalement parlé des vaccins de Moderna, le tandem formé par Pfizer et BioNTech, il ne faut pas oublier l’AstraZeneca. Et est-ce que si les deux premiers ont déjà été approuvés, leur distribution est déjà en cours et les premières vaccinations ont déjà eu lieu, le pari d’AstraZeneca contre Covid-19 également pourrait être sur le point d’obtenir le feu vert des autorités britanniques (C’est une question de jours, affirment certains médias) et, par conséquent, sa distribution pourrait être imminente.

Le problème est que, parallèlement aux premières vaccinations, nous avons reçu des nouvelles de nouvelles souches du virus, dont le plus notable est son niveau plus élevé de contagiosité. À tel point que les premiers pays dans lesquels cette nouvelle souche de coronavirus a été identifiée, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et le Japon, font face à des restrictions à la sortie de leurs citoyens de leur pays d’origine, en plus d’un durcissement des mesures qu’ils doivent adopter pour réduire le nombre d’infections.

La nouvelle souche, ainsi que celles à venir, ont été l’une des principales préoccupations pratiquement depuis qu’elle a commencé à parler de la façon de lutter contre le pathogène. Et est-ce que comme cela arrive année après année avec la grippe, le coronavirus mute également, rendant «l’entraînement» que le système immunitaire reçoit pour faire face au virus n’est plus utile contre la nouvelle variante de l’année. C’est un problème qui inquiète les laboratoires qui, comme AstraZeneca, travaillent depuis des mois sur le vaccin sur la souche primitive de la variante du coronavirus responsable de Covid-19.

Il y a quelques jours, le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré qu’il y a une chance relativement élevée que le vaccin Pfizer-BioNTech soit efficace contre les variantes. Et aujourd’hui on peut lire dans le Sunday Times une interview de Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, dans laquelle il prononce exactement le même sens, c’est-à-dire affirmant que Le vaccin d’AstraZeneca peut être efficace contre de nouvelles souches, et que comme BioNTech, ils ont des raisons de penser que c’est le cas.

Un “c’est possible” n’est pas une preuve, bien sûr, de nouveaux tests seront nécessaires qui permettent de vérifier si les vaccins AstraZeneca et Pzifer-BioNTech (et éventuellement aussi Moderna) sont réellement efficaces contre ces nouvelles souches. Cependant, si la mutation de l’agent pathogène n’a pas affecté la partie de l’agent pathogène directement responsable de l’infection, c’est-à-dire ses spicules, il y a des raisons d’être très prudemment optimiste. Espérons qu’ils ne se trompent pas.