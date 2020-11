Il semblait que cela ne viendrait jamais, mais le voici. La course pour premier vaccin contre COVID-19 a déjà commencé. Le but n’est pas aussi proche qu’on voudrait le croire, mais les principaux candidats pour l’atteindre commencent à se mettre la poitrine. En une semaine seulement, trois laboratoires pharmaceutiques ont déjà annoncé le pourcentage élevé d’efficacité de leur vaccin. C’était d’abord Pfizer, avec un 90%. Quelques jours plus tard, la Russie a annoncé que le leur avait atteint 92%. Et le dernier, pour l’instant, a été Vaccin Moderna; Eh bien, comme l’entreprise vient de l’annoncer, elle atteint un niveau prometteur 94,5%.

Comme les experts l’annoncent depuis des semaines, cela ne signifie pas que la vaccination va commencer maintenant. De plus, en l’absence d’études revues et publiées à cet égard, les résultats doivent être considérés avec prudence. Mais au moins un peu de lumière commence enfin à apparaître au bout du tunnel.

Que savons-nous du vaccin de Moderna?

L’annonce d’aujourd’hui concernant le vaccin de Moderna met en évidence trois avantages majeurs par rapport aux autres candidats.

Le vaccin a été testé chez un pourcentage élevé de patients à risque

Le premier, bien sûr, est le pourcentage d’efficacité obtenu dans les données préliminaires de l’essai clinique réalisé 30 000 personnes. Cela a été calculé à partir des 95 premières infections symptomatiques. De tous, 90 appartenaient à celui connu sous le nom de groupe placebo, dont les membres n’ont pas réellement reçu le vaccin, mais une substance apparemment la même, mais sans aucun effet sur l’organisme. En fait, comme l’a expliqué le directeur technique de l’entreprise à El País, Juan Andres, seulement 11 personnes ont présenté des symptômes sévères et aucune d’entre elles n’avait reçu le vaccin.

En revanche, il ressort que près de la moitié des participants à l’essai sont des personnes à risque, soit par âge, obésité ou pathologies antérieures. Cela fournit des informations très intéressantes sur la population à risque, que d’autres sociétés pharmaceutiques n’ont pas prises en compte. De plus, aucun n’a présenté d’effets secondaires graves après l’administration.

Et enfin, un détail essentiel qui différencie le vaccin Moderna de celui de Pfizer est qu’il peut être conservé pendant une semaine à des températures de entre 2 et 8 ° C. En revanche, l’autre américain a besoin de -80 ° C. C’est une différence essentielle, car il pourrait être transporté plus facilement et utilisé dans des endroits dotés d’une infrastructure plus simple.

Quand pouvons-nous nous faire vacciner?

Le vaccin de Moderna attend le feu vert pour sa administration en situation d’urgence aux Etats-Unis. Cela signifie, comme pour les autres candidats, qu’il ne pourrait commencer à être distribué avant la fin de l’ensemble du processus de production que si le rapport bénéfice-risque est adéquat.

Moderna s’attend à avoir 20 millions de doses pour les États-Unis d’ici la fin de 2020

Si cette situation d’urgence extrême ne se produit pas, nous devrons encore attendre quelques mois. Et il n’est pas possible de donner une date exacte avec certitude. Ni pour ce vaccin ni pour aucun autre. L’entreprise s’attend à avoir d’ici la fin de 2020 20 millions de doses pour les États-Unis et grimper 500-1 000 millions pour le reste du monde tout au long de 2021. Tel est le plan, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Quel que soit le candidat qui atteindra la ligne d’arrivée en premier, tous les scientifiques derrière le reste entreront dans l’histoire pour avoir minutieusement rationalisé un processus qui prend normalement des années.

Pour la population qui attend désespérément ce salut, il peut sembler que tout va lentement, mais la vérité est que cela se fait plus vite que jamais. Nous avons juste besoin d’un peu plus de patience, car cela viendra. Bien sûr, le jour où cela se produira, nous ne pourrons pas brûler les masques et sortir en masse dans les rues. Ce sera un processus lent. Là, nous devrons passer encore un peu plus de patience. C’est la seule chose qui nous est demandée en tant que population. Montrons que nous savons comment le faire.