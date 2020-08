Whitestone Dome Glass a lancé son protecteur d’écran breveté parallèlement à la disponibilité du Samsung Galaxy Note 20. En associant un adhésif liquide optiquement transparent à un système de photopolymérisation aux ultraviolets, leurs protecteurs d’écran en verre trempé visent à être installés aussi bien que possible – y compris sur les bords incurvés .

En plus de réduire les bulles que vous verriez normalement dans les protecteurs d’écran traditionnels, Whitestone accorde la priorité au capteur d’empreintes digitales à ultrasons du Galaxy Note 20. Certains protecteurs d’écran interfèrent avec la réactivité, mais Whitestone a travaillé avec Qualcomm et Samsung pour assurer l’interopérabilité. Bonne chance pour trouver un autre protecteur d’écran en verre qui peut revendiquer la même chose.

Grâce à la conception soignée du verre trempé et de l’adhésif, les propriétaires de Galaxy Note 20 peuvent profiter d’une vue claire de l’écran et d’une filtration de la lumière bleue sans distorsion des couleurs.

Peut-être mieux que tout, Whitestone défend ses produits. Si votre protecteur d’écran Dome Glass s’use à cause d’une utilisation quotidienne normale ou si vos tentatives d’installation échouent, vous pouvez être éligible pour un remplacement, n’ayant qu’à payer les frais d’expédition. Ce type de garantie ajoute beaucoup de tranquillité d’esprit pour un appareil qui passera certainement par la sonnerie.

Cela dit, lorsque vous prenez votre Samsung Galaxy Note 20, vous voudrez protéger son grand écran contre les dommages. Assurez-vous de faire vos devoirs, de trouver le meilleur des meilleurs et de faire l’investissement qui garantit la durée de vie longue et saine de votre appareil. En plus de prendre en charge le Galaxy Note 20, Whitestone propose des protecteurs d’écran pour le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, leurs appareils photo, la plupart des appareils Samsung et à peu près tous les autres appareils Android modernes.

