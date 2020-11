Vivo est une autre des marques qui nous vient de Chine et avec les modèles que nous connaissons déjà et que nous pouvons trouver en magasin, nous venons de voir deux nouveaux exemplaires fuir prêts à élargir le catalogue du fabricant. Il s’agit des Vivo X60 et X60 Pro.

Deux nouveaux téléphones ou plutôt, une nouvelle famille de mobiles à deux membres tout à fait dans le style de ce que font déjà d’autres fabricants qui lancent des variantes du même modèle. Fuites sur Weibo, les nouvelles images révèlent ce à quoi on peut s’attendre lorsqu’elles voient enfin la lumière.

Deux nouveaux appareils Vivo: le X60 et le X60 Pro. Et quelques images qui nous permettent de savoir que dans les trois cas, ils arriveront en utilisant OriginOS, la couche de personnalisation du fabricant qui est un changement dans la nomenclature de FunTouch OS.

Partie par partie, le Vivo X60 est un terminal à écran plat et un écran avant presque tout sauf pour une caméra perforée située au centre de la zone supérieure. Avec des coins plus arrondis que le X60 Pro, ce qui rappelle la comparaison entre la série S et la note de Samsung, ce modèle propose un bouton orange sur le côté droit à côté de ceux qui serviront vraisemblablement à contrôler le volume.

Par rapport au X60 Pro, le modèle le plus anguleux pariez sur un écran aux côtés incurvés et une caméra centrale qui apparaît à nouveau centrée et en forme de trou sur l’écran.

Dans GSMArena, ils parlent d’un processeur Samsung Exynos 1080 pour le Vivo X60 tandis que le Vivo X60 Pro choisirait d’implémenter un chipset Qualcomm Snapdragon 875. Deux modèles bien différenciés en puissance.

Dans l’un des modèles, le X60 Pro, une image apparaît également dans laquelle l’image du calque de personnalisation OriginOS de Vivo apparaît à l’écran. Cette nouvelle couche de personnalisation semble être orienté vers les marchés hors de Chine, étant adapté aux goûts occidentaux.

Avec les deux modèles, il a été divulgué que un autre plus abordable arrivera, le Vivo X60s, un terminal dans lequel la marque utilisera un SoC Snapdragon 765G et avec prise en charge de la charge rapide 33W. C’est pour l’instant la petite information que nous avons en attente de plus d’actualités du constructeur asiatique.

Via | GSMArena

