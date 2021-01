vivo passe à l’un après l’autre, et le nouveau X60 Pro + aura des caméras superlatives avec la signature ZEISS, un chipset Snapdragon 888 et un différentiel arrière en cuir.

Écrit par Damián García dans les mobiles chinois

Penser à nous surprendre lors d’un Mobile World Congress 2020 qui n’existait pas, la vérité est que vivant semble avoir accumulé de nombreuses surprises pour son atterrissage international tant attendu, qui a finalement eu lieu en octobre avec un vivo X51 5G transformé en son premier téléphone phare pour le marché européen.

Beaucoup se demandent sûrement encore qui est vivant et pourquoi devrions-nous être intéressés, bien que pour tous ceux qui ont encore des doutes, le constructeur chinois semble avoir de nombreuses réponses, présentant très prochainement le deuxième haut de gamme sous la forme des vivo X60 et vivo X60 Pro, arrivés avant même fin 2020 surprenants locaux et étrangers avec le chipset Exynos 1080 de Samsung.

N’êtes-vous toujours pas trop impatient? Eh bien, regardez les données, car La société basée à Dongguan prépare déjà son troisième smartphone phare en moins de six mois, et cette fois sans excuses ni hot packs, avec tout ce que tout utilisateur attend d’un produit phare en 2021 à commencer par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, la star du marché.

Vous ne serez pas seul, et c’est que le nouveau vivo X60 Pro + Il aura d’autres détails différentiels comme un dos en cuir, nous supposons synthétique, en plus de l’optique ZEISS de son frère le X60 et un lecteur d’empreintes digitales intégré sous un écran 120Hz… Si vous voulez le connaître avant sa présentation officielle, c’est parti!

Nouveaux Vivo X60 et X60 Pro avec Exynos 1080, écran 120 Hz et optique ZEISS

Réservez le 21 janvier prochain, car le nouveau vivo X60 Pro + est très proche!

Eh bien, oui mes amis, comme le rapporte GSMArena, la présentation de Ce nouveau produit phare de vivo n’attendra pas trop longtempsEh bien, c’est déjà prévu pour … demain!

Alors, ne vous déconnectez pas pour rencontrer qui sera l’un des mobiles les plus attractifs en qualité / prix de ce cours 2021, ou du moins depuis ses débuts, puisque le constructeur chinois a de nouveau été très courageux, élever vos enjeux initiaux avec encore plus de puissance, de meilleurs appareils photo et un ensemble, sur papier, exceptionnel.

Pour commencer, nous parlons d’un design similaire à ce que nous avons vu dans les vivo X60 et X60 Pro, mais dans ce cas avec un dos en cuir de deux couleurs bleu vif et orangeNous comprenons que l’utilisation de matériaux synthétiques qui permettent d’obtenir ce toucher différentiel.

Non seulement ça, et c’est que je parie enfin sur le meilleur chipset du marché, intégrant dans ce X60 Pro + le Qualcomm Snapdragon 888 avec toute sa puissance, et accompagnée pour l’occasion de deux configurations de mémoire de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La diagonale de l’écran n’est pas connue, mais elle est il devrait utiliser la technologie AMOLED car le lecteur d’empreintes digitales est intégré ci-dessous, plus évidemment maintiendra les spécifications avec le taux de rafraîchissement, jusqu’à 120 Hz, du modèle X60 Pro.

Le constructeur chinois avait beaucoup de choses à nous dire, qui dans moins de 6 mois nous présentera demain son troisième ‘téléphone phare’ … Et ce vivo X60 Pro + promet!

Il est également apparu que offrira un son de haute qualité, nous comprenons qu’avec une puce DAC Hi-Fi dédiée, et qu’elle possède la certification 3C avec charge rapide jusqu’à 55 W, un chiffre très important dans ce cas.

Finalement, se démarquera à nouveau dans la photographie mobiledes performances prometteuses dans des conditions de faible luminosité et une vision la plus claire et de la plus haute qualité possible en commençant par le réassemblage des optiques ZEISS acclamées à côté d’un capteur principal Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels avec ouverture f / 1.6.

Il ne sera pas seul, et nous verrons aussi un Objectif ultra grand angle avec capteur 48 mégapixels et stabilisation 3D deuxième génération avec le cardan déjà utilisé dans son précédent haut de gamme, ajoutant également deux autres capteurs: le premier a téléobjectif périscope avec grossissement 5xet le second un objectif pour les portraits.

Confirmez en outre que les réservations en Chine sont maintenant ouvertes avec un paiement initial de 50 yuans, soit environ 7 euros, ce qui nous donne accès à notre unité du vivo X60 Pro + avant tout le monde. Malheureusement oui pas de nouvelles de leur débarquement européen pour l’instant, il va donc falloir attendre … Mais s’il vous plaît, vivant, apportez-le le plus vite possible!

