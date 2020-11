Il est maintenant temps de continuer à avancer et de découvrir les bonnes nouvelles qui sont sur le point d’arriver dans le catalogue Xbox Game Pass. Après tout, nous ne pouvons pas oublier que l’entreprise essaie de continuer à progresser à un bon rythme pour apporter de bonnes nouvelles en ce qui concerne la nouvelle génération. Nous avons donc l’opportunité de profiter d’un excellent catalogue qui va des jeux aux action pour les tireurs les plus aimés.

Ce novembre est le plus intéressant. Avec lui Catalogue EA Play qui vient avec le modèle Ultimate, il est maintenant temps de en savoir un peu plus sur ces 11 jeux qui sera présent sur consoles, sur PC et Android. Ci-dessous, nous partageons la liste complète avec les dates et les plates-formes sur lesquelles les jeux sont accessibles.

Gears Tactics (Android, Xbox Series X / S et Xbox One) – 9 novembre Destiny 2: Beyond the Light (Android, Xbox Series X / S et Xbox One) – 10 novembre Planet Coaster: Console Edition (Android, Xbox Series X / S et Xbox One) – 10 novembre Tetris Effect: Connecté (Xbox Series X / S, Xbox One et PC) – 10 novembre Final Fantasy VIII Remastered (Xbox Series X / S, Xbox One et PC) – 10 novembre Gonner2 ( Android) ID @ Xbox – 12 novembre ID Streets of Rogue (PC) @ Xbox – 12 novembre Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Xbox Series X / S, Xbox One et PC) ID @ Xbox – 17 novembre Halo 4 sur Halo: The Master Chief Collection (PC) – 17 novembre River City Girls (Android, Xbox Series X / S, Xbox One et PC) – 19 novembre Star Renegades (Android, Xbox Series X / S et Xbox One) – 19 novembre

Bien sûr, cela s’accompagne également de mauvaises nouvelles puisqu’il y a des jeux qui sortent du catalogue. Cette fois, ils seront Darksiders III, Munchkin, le principe et les pistes de Talos: le jeu du train. Grands titres dont vous pourrez profiter jusqu’au 16 novembre, date à laquelle ils disparaîtront du catalogue, peut-être pour une durée limitée ou pour toujours.