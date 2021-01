Obtenez l’un des smartphones Xiaomi les plus originaux.

Grâce à cette offre de AliExpress tu peux prendre le Requin noir 3 pour seulement 356 euros. Nous parlons de votre version globale, qu’ils accompagnent 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Vous avez la possibilité d’obtenir l’un des meilleurs smartphones de jeu. Il est livré avec un écran de 6,67 pouces, l’un des processeurs les plus puissants de Qualcomm, 3 caméras arrière et une charge très rapide. Nous vous expliquons chacune de ses caractéristiques.

Xiaomi Black Shark 3 Pro, analyse: la meilleure console de jeu Android du marché

Il Requin noir 3 nous présente un design saisissant aux lignes agressives, dans le plus pur style gamer. Ton corps est plein de lumières LED qui s’allumera pendant que vous jouez. Sur sa face avant, un écran AMOLED 6,67 pouces, avec résolution Full HD + et rafraîchissement à 90 Hz. Son immense panneau sera le meilleur endroit pour jouer.

Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 865, un processeur qui déplacera sans problème les applications les plus lourdes et les jeux les plus exigeants. Vous pouvez le trouver à côté des versions de 8 Go et 12 Go de mémoire RAM, 128 Go et 256 Go de stockage, plus qu’assez pour exiger le maximum.

Qualcomm Snapdragon 865 6,67 ″ AMOLED Full HD + écran 90 Hz 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire 3 caméras arrière Batterie de 4720 mAh et prise de charge rapide de 65 W 3,5 mm, 5G

Le terminal Xiaomi arrive avec 3 caméras sur ses fesses: nous sommes tombés sur un capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle Appareil photo 13 mégapixels et appareil photo 5 mégapixels pour mode portrait. Sur son devant, un appareil photo 8 mégapixels.

La batterie de ce Black Shark 3, qui atteint jusqu’à 4 720 mAh, profitez d’un puissant Charge rapide de 65 W. Il a également un prise traditionnelle pour que vous puissiez connecter vos écouteurs et même Connectivité 5G. Si vous avez la chance de vivre dans une ville préparée, vous pourrez profiter d’une vitesse maximale.

Comme vous pouvez le constater, vous avez devant vous un très bon smartphone, un terminal extrêmement puissant capable de déplacer avec facilité tout ce qui se trouve devant lui. Si vous êtes un amateur de jeux et qu’Android est votre système d’exploitation, ce Black Shark 3 peut être un très bon achat.

