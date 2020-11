Au fil des jours, les compilations d’offres pour le Black Friday de plus en plus de téléphones portables sont truffés, saisissant les nouveaux prix pour former une équipe avec laquelle ils tiennent depuis des jours tout en augmentant leur taux de vente. Mais celui que nous voulons mettre en évidence aujourd’hui est le Xiaomi Mi 10, l’un des deux modèles de puissance maximale que la marque a mis en magasin au premier semestre.

Avec ce Mi 10, nous avons également deux offres intéressantes en cours, l’un d’eux un peu moins cher mais sans chargeur rapide inclusBien que cela puisse être utile si vous avez déjà un chargeur comme celui-ci à la maison et que vous pouvez économiser quelques euros précieux. Vous pouvez choisir entre le modèle à 479 euros sur eBay ou le modèle à 499 euros sur MediaMarkt. C’est entre vos mains.

Mi 10 avec ou sans chargeur rapide, le choix vous appartient

Avec le Xiaomi Mi 10, nous sommes confrontés à l’un des téléphones les plus puissants de la firme chinoise de tout ce 2020, un téléphone qui a recueilli de bonnes critiques en analyse mais qui peut-être qu’il avait quelque chose contre lui qui a déjà été réglé: son prix élevé. Xiaomi a relevé la barre des coûts dans cette génération mais le passage des mois, et le Black Friday actuel, ont mis un point et suivi cela, nous verrons si cela se termine.

Nous avons en main un téléphone avec Snapdragon 865 de Qualcomm et avec 5G, à la fois SA et NSA pour rester à jour pendant des années. Il dispose également de 8 Go de RAM et de 128 Go d’espace interne afin que nous n’ayons pas de problèmes avec les applications, les jeux ou les téléchargements, et son équipement de caméra arrière est aussi polyvalent que puissant.

Maintenant le téléphone apparaît, à l’occasion du Black Friday, à la fois sur eBay et MediaMarkt. Dans le premier des magasins on le trouve pour 479 euros à l’exception qu’il ne dispose pas du chargeur rapide qui vous permet de raccourcir au maximum les temps de recharge de votre batterie. Dans MediaMarkt, c’est un peu plus cher, 499 euros, mais il comprend le chargeur.

Xiaomi Mi 10 5G 128 Go (8 Go de RAM) 6,67 “108MP Smartphone Version globale MIUI 11

Partager Le Xiaomi Mi 10 5G est mis en vente à moins de 500 euros pour le Black Friday