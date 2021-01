Qualcomm a déjà mis en circulation une version améliorée du Snapdragon 865, qui à son tour avait déjà son modèle Plus. Le Snapdragon 870 est arrivé il y a quelques jours et est, pratiquement à toutes fins utiles, un Snapdragon 865 ++ avec lequel continuez à prolonger la durée de vie de la puce d’origine tout en offrant un partenaire de course un peu plus défavorisé du Snapdragon 888 qui devrait tout diriger.

Une fois que cela est fait, il s’ensuit que l’intérêt commence à lancer des téléphones avec le nouveau processeur et, pourquoi pas, également à relancer certains modèles qui seraient facilement évolutifs avec un simple changement de puce. C’est ce que dit Digital Chat Station, un fuiteur bien connu du monde de la technologie. Selon lui, Xiaomi prépare une mise à jour du Xiaomi Mi 10 pour transporter le nouveau Snapdragon 870, et nous ne savons pas si son nom changera ou non.

Le même Xiaomi Mi 10 mais avec un cerveau vitaminé

Le Xiaomi Mi 10 était, avec son frère Pro, le leader du catalogue du constructeur chinois tout au long de 2020. Et il faut dire, pendant une partie de cette 2021 que le Xiaomi Mi 11, son remplaçant, n’a pas encore été annoncé au niveau international et ne peut être acheté qu’en Chine, sa patrie. Le téléphone atterri avec un écran AMOLED de près de 6,7 pouces, avec quatre caméras avec 108 mégapixels à l’arrière et avec 128 Go d’espace interne dans sa version la plus recadrée.

Bien sûr, il a également vu le jour avec le Snapdragon 865 qui a ensuite été mis à jour, jusqu’à deux fois si l’on compte le Snapdragon 870 parmi ses descendants. Ce que Digital Chat Station raconte sur Weibo, c’est que le téléphone a déjà été renouvelé, il ne parle même plus à l’avenir. Il est indiqué que le téléphone a déjà une nouvelle version avec le nouveau Snapdragon 870 à l’avant.

Le reste des caractéristiques, selon le filtre, n’aurait pas changé et nous serions donc confrontés à un éventuel Xiaomi Mi 10 Turbo, Xiaomi Mi 10 Max ou tout autre nom que le fabricant décide de choisir pour cela. S’il y a enfin un changement de nom, bien sûr, bien que tout indique qu’il recevraUn nom de famille lié à votre anniversaire sur le marché, ou avec l’anniversaire du fabricant.

Avec ce changement de processeur, le Xiaomi Mi 10 resterait le même téléphone qu’il était à l’exception que votre processeur fonctionnerait maintenant à 3,2 GHz et gagnerait de la puissance graphique et puissance pour l’intelligence artificielle, bien que le saut ne soit pas très prononcé. Nous serons attentifs aux futurs lancements de Xiaomi pour savoir quand ce nouveau Xiaomi Mi 10 ‘overclocké’ verra le jour. Et s’il quitte la Chine, bien sûr.

