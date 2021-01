Obtenez le Xiaomi Mi 10T pour un peu plus de 400 euros

Malgré le fait que le Xiaomi Mi 10T ait été récemment présenté, nous allons vous montrer une offre pour que vous obteniez le terminal au prix de Xiaomi pour toute une vie, près de 400 euros auxquels la firme chinoise nous avait habitués dans le haut de gamme jusqu’en 2020 et 2021.

Bien que cette année Xiaomi ait légèrement baissé le prix de ses terminaux haut de gamme, ils n’étaient pas au niveau de leurs débuts. Mais c’est un changement de stratégie pour que nous la voyions comme une entreprise plus performante. Pour cela, il a également amélioré notablement les spécifications de l’appareil. Ce n’était pas une augmentation de prix au hasard.

Le Xiaomi Mi 10T est sur le marché pour un peu moins de 500 euros, et maintenant vous pouvez l’obtenir au prix habituel auquel nous avons trouvé avant les terminaux haut de gamme de la société chinoise, et c’est une très bonne offre pour cet appareil, qui à l’intérieur il chevauche le tout-puissant Qualcomm Snapdragon 865 qui est actuellement le meilleur du marché, avec 6 Go de RAM qu’il vous restera et que vous pourrez continuer à utiliser dans quelques années, c’est clair.

CaractéristiquesSpécificationsXiaomi Mi 10TDimensions165,1 x 76,4 x 9,3 mmEcran 6,67 pouces IPS, résolution Full HD +, aspect 19,5: 9 et taux de rafraîchissement de 144HzProcesseurQualcomm Snapdragon 865RAM6 / 8GBSystème d’exploitationMIUI 12 sur Android 10Storage128GB UFS 3.0Caméras 64 MP f / 1.89 + 13 MP f / 2.4 grand angle + 5 MP f / 2.4 macro | Batterie avant 20 MP 5000 mAh avec charge rapide de 33 W, inverse de 10 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, haut-parleurs stéréo, 5G, NFC

L’appareil n’a pas exactement une taille contenue, puisque la diagonale de son écran atteint le 6,67 pouces dans un panneau IPS qui, en plus, a une résolution Full HD + ce qui suffit à maintenir un bon équilibre entre batterie et bonne expérience, qui au final, l’un est peu utile si nous n’avons pas l’autre.

Dans le reste des sections, nous sommes face à un appareil très compétent, avec un triple caméra arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels, un grand angle de 13 mégapixels et une macro de 5 mégapixels.

La batterie de cet appareil Xiaomi est assez grande et atteint 5000 mAh, donc l’autonomie qu’il offrira est remarquable. Et aussi, il dispose d’une connectivité 5G, ce terminal est donc prêt pour l’avenir à cet égard.