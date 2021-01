L’une des meilleures affaires de cette année est sans aucun doute ce smartphone.

Écrit par Miguel Paredes sur Xiaomi Mi

Au cours de l’année 2020, nous avons recommandé une grande variété de smartphones, mais il y en a dont nous avons parlé plus que les autres. L’un d’eux est le Xiaomi Mi 10T, que nous avons mis en évidence pour son design et son rapport qualité prix attractif. Vous pouvez désormais l’obtenir à un prix auquel il est difficile de dire non.

Sur AliExpress, nous pouvons trouver l’appareil Xiaomi en 370 euros dans sa version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais, ce Xiaomi Mi 10T est-il toujours recommandé aujourd’hui?

Un best-seller toujours en première page

L’une des fonctionnalités que nous avons le plus soulignées dans ce Xiaomi Mi 10T est son écran. On parle de un panneau IPS qui touche 6,7 pouces, avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une densité de 395 pixels par pouce. Il occupe tout le devant, il n’a pas d’encoche, bien qu’il ait un trou, qui ferme une esthétique très attrayante.

Votre processeur est le Snapdragon 865 fabriqué par Qualcomm, un cerveau qui vous permettra d’exiger beaucoup du smartphone Xiaomi. De plus, il est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, à mon avis, plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Xiaomi Mi 10TSpécificationsDimensions76,4 mm x 165,1 mm x 9,3 mmPoids216 grammesÉcran 6,67 pouces Densité et résolution IPSFull HD +, 395 pixels par pouceProcesseurQualcomm Snapdragon 865RAM6GBSystème d’exploitationAndroid 10.0Storage128GBCamérasArrière: triple caméra de 64 MP f / 1.89 + 13 MP f / 2.4 + 5 MP f / 2.4

Frontale: 20 MP f / 2.4 Batterie 5000 mAh Autres NFC, Bluetooth 5.0, USB Type C Prix de sortie 499 €

Comme beaucoup de terminaux Xiaomi cette année, le Mi 10T a un appareil photo principal de 64 mégapixels, accompagné de capteurs de 13 et 5 mégapixels. Sa caméra frontale est logée dans un petit trou de l’écran, et atteint 20 mégapixels.

Sa batterie, en revanche, a Capacité de 5000 mAh, bien sûr, avec une charge rapide. L’appareil de Xiaomi bénéficie également de la connectivité NFC, donc vous pouvez facilement transférer des fichiers et payer avec des applications comme Google Pay.