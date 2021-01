La bête Xiaomi baisse de prix dans sa version supérieure.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre, vous pouvez ramener à la maison l’un des Xiaomi les plus puissants de ces derniers temps. Il Xiaomi Mi 10T Pro est à votre portée avec 150 euros de réduction dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, la plus ambitieuse de toutes. Il a expédition depuis l’Espagne et vous pouvez payer avec toute la sécurité de PayPal.

Le smartphone Xiaomi arrive avec Connectivité 5G, un écran géant de 144 Hz, l’un des processeurs les plus puissants Qualcomm et une batterie de 5 000 mAh. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’appareil chinois.

Achetez le Xiaomi Mi 10T Pro au meilleur prix

Le terminal Xiaomi arrive à côté d’un écran Résolution IPS de 6,67 pouces et Full HD +. Il a un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz, l’un des plus élevés que nous ayons vu cette année. La rapidité et la douceur de son panneau ne vous laisseront pas indifférent.

Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 865, l’un des processeurs plus puissant fabriqué par la société américaine. Nous parlons d’une puce capable de tout déplacer avec facilité. De plus, vous aurez la possibilité de choisir entre les versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM. L’offre qui nous intéresse comprend la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le meilleur de tous.

Qualcomm Snapdragon 8 658 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne 6,67 ″ Écran IPS Full HD + 144 Hz 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec chargement rapide à 33 WUSB-C, NFC et 5G

À l’arrière de ce Xiaomi Mi 10T, un total de 4 caméras: intègre un capteur principal de 108 mégapixels, une grand angle 13 mégapixels, un macro 5 mégapixels et un capteur environnemental. Par contre, dans le trou à l’avant, un appareil photo 20 mégapixels.

On retrouve également une batterie qui atteint 5 000 mAh et une Charge rapide de 33 W. Ce Xiaomi Mi 10T Pro a également Technologie NFC et 5G, il ne manque de rien dans la section connectivité.

L’appareil Xiaomi est un véritable haut de gamme, un appareil complet et que vous pouvez emporter avec vous dans sa version la plus puissante avec 150 euros de réduction. Sans aucun doute, un achat intelligent et recommandé.

