Très peu peuvent résister à cet appareil pour moins de 400 euros.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

L’un des meilleurs Xiaomi de l’année est à portée de main avec plus de 100 euros de réduction. Vous pouvez prendre le Xiaomi Mi 10T pour seulement 389 euros grâce à une offre d’Amazon. Il est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

On parle d’une 5G haut de gamme, elle possède une dalle 144 Hz, un processeur très puissant, 4 caméras sur le dos et une batterie de 5000 mAh. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’appareil chinois.

Achetez le Xiaomi Mi 10T au meilleur prix

Le terminal Xiaomi est livré avec un joli design en verre avec des bords arrondis. Sur le devant, un écran Résolution IPS de 6,67 pouces et Full HD +, à côté d’un petit trou pour la caméra dans son coin supérieur gauche. A aussi un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz, l’un des plus élevés que nous ayons vu cette année dans le monde des smartphones.

À l’intérieur, le même Qualcomm Snapdragon 865 qui incorpore le Xiaomi Mi 10T Pro, l’un des processeurs les plus puissants fabriqués par la société nord-américaine. Vous pouvez choisir entre les versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM. L’offre dont nous parlons comprend la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, plus que suffisant pour presque tous les utilisateurs.

Qualcomm Snapdragon 8 656 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS Full HD 6,67 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 33 WUSB-C, NFC et 5G

À l’arrière de ce Xiaomi Mi 10T, un total de 4 capteurs: intègre un capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 13 mégapixels, un macro 5 mégapixels et un capteur environnemental. Par contre, dans le trou à l’avant, un appareil photo 20 mégapixels.

La batterie du terminal chinois atteint le 5 000 mAh et profitez d’un Charge rapide de 33 W. Ce Xiaomi Mi 10T a également Technologie NFC et 5G. L’appareil de Xiaomi est une bête, un terminal vraiment complet et puissant qui est à portée de main pour moins de 400 euros. Très peu de smartphones peuvent lui concurrencer.

