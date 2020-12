Cette année 2020 est extrêmement chaotique et étrange, et aussi dans la technologie, même s’il semble que nous remarquerons ses effets à partir de la fin de cette année et au début de la prochaine. Les ventes de technologies ne semblent pas avoir beaucoup souffert tout au long de l’année, et pourtant de nombreuses rumeurs parlent de aperçu des grandes présentations mobiles à venir.

Le Samsung Galaxy S21 ou S30 sonne pour le mois de janvier, les mouvements d’OPPO et de Huawei pour anticiper leurs dates habituelles et maintenant, comme mentionné précédemment, un leaker bien connu placez le Xiaomi Mi 11 avant même la fin de cette année. Lors de la présentation du Snapdragon 888, nous savions déjà que le mobile l’aurait embarqué et il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour son arrivée.

Bords courbes avant 2021

Si c’est une année normale, on attendrait l’arrivée du prochain Xiaomi Mi 11 à une date située entre les mois de février ou mars. Les années précédentes, la firme chinoise a profité du contexte du Mobile World Congress à Barcelone pour faire connaître ses nouvelles créatures, mais cette année nous n’aurons pas le rendez-vous de Barcelone dans la même période de la saison.

Donc, entre tant de danses de rendez-vous, il semble que Xiaomi n’attendra même pas 2021 à venir pour présenter votre nouvelle créature. Ou ses nouvelles créatures, car apparemment, nous aurons à nouveau quelques téléphones sur la table, celui formé par le Xiaomi Mi 11 et le Xiaomi Mi 11 Pro, sauf pour les surprises de dernière minute.

Exclusif: Xiaomi Mi 11, le premier téléphone mobile avec Snapdragon 888, sortira fin décembre, avec un design d’écran à quatre courbes, qui est son film protecteur. pic.twitter.com/fYbWq8tSUB – Univers de glace (@UniverseIce) 3 décembre 2020

Ice Universe, un filtre bien connu du marché mobile, dit que le Xiaomi Mi 11 ne sera pas seulement le premier téléphone à avoir le Snapdragon 888 à l’intérieur, mais qu’il arrivera fin décembre dans lequel nous sommes maintenant. En outre, pointe vers un écran incurvé sur les quatre côtés et montre un économiseur d’écran supposé avec ledit design pour l’affirmer.

Nous verrons si ce protecteur d’écran est pour le Xiaomi Mi 11, pour le Xiaomi Mi 11 Pro ou pour les deux frères, mais la vérité est que la date de décembre sonne depuis longtemps dans les coulisses du marché mobile et la déclaration Ice Universe continue le même sens. Nous serons attentifs à tout ce qui peut survenir concernant les futurs téléphones. Surtout parce que, si la date est confirmée comme vraie, Il ne nous faudra pas longtemps pour avoir une fuite massive à mettre dans notre bouche.

