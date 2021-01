Au moins deux modèles étaient attendus pour la dernière présentation de l’appareil Xiaomi, mais nous n’en avons vu qu’un seul arriver. Le Xiaomi Mi 11 a fait ses débuts sans qu’aucun modèle Pro ne se forme à ses côtésBien que les fuites parlent ouvertement de son existence, il ne restait qu’à l’époque à la marque d’annoncer son lancement international. Celui qui, semble-t-il, ne sera pas en solo.

Mais ce ne sera pas le Xiaomi Mi 11 Pro qui sera présenté avec le Xiaomi Mi 11 lors de l’événement destiné à toute la planète, et pas seulement à la Chine, ou du moins ce ne sera pas le seul. Selon Gizmochina en informations exclusives, le Xiaomi Mi 11 Lite montera également sur scène au cours du premier trimestre de l’année.

Snapdragon 732, triple caméra et débuts au coin de la rue

Le Xiaomi Mi 11 Lite était déjà apparu dans une fuite dans laquelle il était dit qu’il arriverait avec 5G et avec un écran de rien de plus et rien de moins de 120 Hz, un bon chiffre pour un téléphone avec le nom de famille “ Lite ”, donc tout indique qu’il s’agira d’un super milieu de gamme ou, du moins, d’un milieu de gamme avec un processeur Qualcomm 5G plus récent.

Des rumeurs parlent, cependant, qu’il arrivera avec le Snapdragon 732G à la pointe de tout et qu’il aura une équipe de caméras arrière composée de 64 mégapixels en commande, 8 mégapixels avec objectif super grand angle et 5 mégapixels pour la photographie macro. Avec Android 11, bien sûr, caché derrière MIUI 12, et apparemment une batterie de 4130 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Ce téléphone, qui atterrirait dans deux versions de stockage interne et une de RAM (6 Go / 64 Go et 6 Go / 128 Go) Il arriverait donc sur le marché en même temps que le Xiaomi Mi 11, initialement annoncé en Chine, s’engageait sur la voie de l’internationalité. Pour le moment, la date exacte est inconnue mais ayant déjà passé par la FCC, la présentation du fichier ne prendra peut-être pas trop de temps.

Via | Gizmochina

