Le Xiaomi Mi 11 est arrivé le 28 décembre. À peine trois jours avant la fin de 2020, Xiaomi a lancé la deuxième génération de téléphones haut de gamme de la saison, faisant du Xiaomi Mi 10 une chose du passé. Cependant, le Mi 11 est arrivé seul sans autres modèles qui avaient fui.

Par exemple, sans le Xiaomi Mi 11 Pro, dont le lancement semble se faire à un horizon proche basé sur d’autres fuites, ou sans le Xiaomi Mi 11 Lite qui vient d’apparaître sur une liste FCC. Certaines voix disent qu’il est peut-être connu sous le nom de Poco F2 sur certains marchés, mais que nous l’aurons sûrement sous le nom de Xiaomi Mi 11 Lite dans le reste du monde. Fuites, rappelons-nous que ce n’est pas officiel, mais voyons ce qu’elles nous disent.

120Hz, charge rapide et pas de 5G

Comme on dit, le Xiaomi Mi 11 Lite a été divulgué via une liste d’appareils dans la FCC. La FCC est l’organisme de certification par lequel passent la grande majorité des appareils lancés sur les marchés occidentaux et, par conséquent, un indicateur clair des modèles actuellement en dernier avant leur présentation. Et le Xiaomi Mi 11 Lite en fait partie, ou semble l’être.

Selon les données collectées par la liste FCC divulguée, à bord du Xiaomi Mi 11 Lite, nous trouverions une batterie de entre 4150 et 4250 mAh qui aurait également une charge rapide de 33 W. Nous ne savons pas, bien sûr, si Xiaomi utilisera la même stratégie avec ce Mi 11 Lite qu’avec son frère aîné, c’est-à-dire laisser le chargeur à coût nul et son achat entre les mains des utilisateurs. Le téléphone arriverait directement avec MIUI 12 fonctionnant sur Android 11.

D’autres données divulguées indiquent qu’elles arriveraient avec au moins deux options de mémoire, une plus petite avec 6 Go de RAM et 64 Go d’espace interne et une autre doublant l’espace pour atteindre 128 Go. Et oui, il y a aussi des données de connectivité telles que la présence de WiFi 5 et Bluetooth 5.1. Le processeur choisi serait le Snapdragon 732G donc nous manquerions de 5G pour cet appareil, un saut sensible de son frère aîné.

Pour l’écran, dont la diagonale et la résolution sont encore inconnues, nous aurions un rafraîchissement à 120 Hz, une perforation supérieure pour la caméra frontale et une technologie inconnue. On pourrait avoir LCD ou AMOLED, quelque chose qui marquerait également la position du lecteur d’empreintes digitales. Quant aux appareils photo, 64 mégapixels comme capteur principal, 8 mégapixels avec un objectif super grand angle et 5 mégapixels pour la macrophotographie. Caméra arrière triple.

En ce qui concerne le prix, certaines fuites indiquent que le téléphone atteindrait environ 325 $, ce qui se traduirait approximativement par 264 euros au taux de change actuel. Nous verrons ce qui se passe finalement lorsqu’il sera officiellement présenté et nous en connaîtrons tous les détails, tels que sa date d’arrivée, son prix réel et la véracité (ou non) des caractéristiques filtrées.

Via | Gizmochina

Partager Le Xiaomi Mi 11 Lite apparaît dans une fuite avec un écran 120Hz et sans 5G