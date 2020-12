Le prochain grand mobile de Xiaomi, qui devrait être la ligne à suivre pour 2021, semble aller de l’avant. Selon les rumeurs, La marque chinoise dévoilerait le Xiaomi Mi 11 le 29 décembre. Il n’est pas clair si lors d’un événement mondial ou simplement pour la Chine; nous savons que ce sera l’un des premiers téléphones à monter le nouveau Snapdragon 888.

On ne peut pas dire que nous nous sommes trop reposés en 2020 en ce qui concerne les nouveaux mobiles. Si nous regardons en arrière, la tendance renouveler au plus vite les familles de smartphones établies; qu’ils soient de milieu de gamme ou haut de gamme. Et si le Samsung Galaxy S21 avait avancé à la mi-janvier de l’année prochaine, Xiaomi aurait également mis le pied sur l’accélérateur du Mi 11. Février, date de présentation du Xiaomi Mi 10, nous passons à ce même décembre.

On verrait le Xiaomi Mi 11 le 29 décembre

Image de Ben Geskin

Au fur et à mesure que nous progressons au début, la date de dépôt est divulguée et non officielle. Xiaomi n’a pas encore définitivement avancé la journée, même si en interne il faut le savoir. En fait, et selon des sources de Gizmochina, le lancement du Xiaomi Mi 11 serait beaucoup plus précoce que d’habitude.

Au cours de la présentation Qualcomm, plusieurs fabricants ont avancé l’installation précoce du Snapdragon 888 dans leurs prochains téléphones. Xiaomi était l’un de ceux qui ont assuré la disponibilité rapide du processeur de la famille Mi 11. Lei Jun, PDG de Xiaomi, a déjà officialisé cette la marque avait presque disponible dit Xiaomi Mi 11, donc le 29 décembre semble être une date plus que plausible. Même ainsi, nous devons prendre les données avec des réserves jusqu’à ce que la marque le confirme définitivement.

Bien que le 29 décembre semble être la date qui n’implique pas que le Xiaomi Mi 11 sera vendu un peu plus tard: l’arrivée en magasin pourrait être retardée aux premières semaines de 2021. Et nous ne savons pas si la présentation sera uniquement pour la Chine ou aussi pour le reste des pays; le plus sûr, c’est qu’il apparaîtra d’abord sur le territoire chinois et peu après à l’international. Le CES serait un bon cadre pour l’événement mondial.

