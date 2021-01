La mise à jour vers Android 11 continue son cours dans le catalogue Xiaomi, cette fois sur le dernier téléphone avec Android One: Le Xiaomi Mi A3 a commencé à se mettre à jour de manière stable en Inde. Bien sûr, ses utilisateurs signalent divers problèmes de stabilité, il faut faire attention.

Il ne semble pas que Xiaomi va renouveler sa gamme de mobiles avec Android One puisque le dernier a été dévoilé en juillet 2019. Compte tenu de l’urgence de la marque à renouveler ses familles les plus prospères, le Xiaomi Mi A3 pourrait être l’un des derniers avec Android One. Accablés de problèmes dus aux mises à jour antérieures, les propriétaires de téléphones savent bien ce que c’est craindre une nouvelle version du système. Et il semble que l’histoire se répète avec Android 11.

Android 11, 1,4 Go et petites améliorations

Comme souligné par certains utilisateurs et référence par les développeurs XDA, Xiaomi a commencé le déploiement d’Android 11 pour le Xiaomi Mi A3. Le mobile étant international, la mise à jour ne devrait pas tarder à se développer: elle a jusqu’à présent été aperçue en Inde. La mise à jour vers Android 11 n’apparaît toujours pas sur la page de téléchargement de MIUI, ni pour la version globale ni pour le Xiaomi Mi A3 européen.

La mise à jour arrive sous la forme d’OTA avec un poids de 1,4 Go. Inclut Android 11 et diverses améliorations mineures de notification. Comme toujours lorsqu’une version est promue dans le système, Android 11 apporte les nouvelles fonctionnalités implicites dans le firmwaretelles que des autorisations granulaires, une confidentialité accrue et des bulles de notification. Le correctif de sécurité du téléphone doit également être mis à jour.

Alors que la mise à jour vers Android 11 devrait être une bonne nouvelle pour les propriétaires du Xiaomi Mi A3, les utilisateurs qui ont mis à jour en Inde signalent des erreurs graves après le processus, il faut donc en tenir compte avant la mise à jour. En fait, il semble que le Xiaomi Mi A3 cesse de s’allumer, se chargeant également; toujours selon des rapports privés.

Via | Développeurs XDA

