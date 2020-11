Le Poco le plus puissant de 2020 est maintenant prêt à recevoir MIUI 12 dans sa version globale et stable: le Xiaomi Poco F2 Pro a commencé à se mettre à jour. Il est livré avec la version susmentionnée de la couche personnalisée et également avec Android 11.

Xiaomi a commencé à apporter Android 11 à une poignée de mobiles avec la première version bêta du système, pour l’instant avec MIUI 12. Cette version bêta est avec nous depuis quelques mois anticipant les nouveautés qui arriveront avec la mise à jour stable. Et cette mise à jour est maintenant prête pour les propriétaires d’un Poco F2 Pro: après les mois de bêta, Xiaomi a cliqué sur le bouton de mise à jour.

MIUI 12, Android 11 et correctif de sécurité de septembre

Comme le souligne XDA Developers, plusieurs propriétaires d’un Xiaomi Poco F2 Pro ont commencé à recevoir la version stable d’Android 11 avec MIUI 12. La mise à jour commence à s’étendre à l’échelle mondiale, il atteindra donc tous les modèles progressifs.

La mise à jour a un poids d’environ 3 Go, comprend les Android 11 et MIUI 12 susmentionnés ainsi que le correctif de sécurité de septembre. En outre, Xiaomi en profite pour améliorer différentes sections du Poco F2 Pro: nouvelles options pour les vlogs (modèles et possibilité de les enregistrer comme brouillon) et trois nouveaux filigranes avec AI pour la caméra.

La mise à jour a commencé à toucher plusieurs propriétaires d’un Xiaomi Poco F2 Pro, cela se reflète dans ce fil Reddit. Pour savoir si vous l’avez également disponible allez vérifier si vous avez des mises à jour en attente à partir des paramètres de votre téléphone.

